به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های "مهمانی با کلاغ‌ها"، "عروس بید"، "بماند" و "استکان کمرباریک مادری" نامزد دریافت جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور در بخش مجموعه داستان کوتاه هستند.

کتاب‌های "مهمانی با کلاغ‌ها" نوشته زهرا پورقربان از انتشارات نشر افراز، "عروس بید" نوشته یوسف علیخانی از نشر آموت، "بماند" نوشته بهناز علیپور گسکری از نشر چشمه و "استکان کمرباریک مادری" نوشته حسن رحیم‌پور از انتشارات قدیانی نامزد دریافت جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور در بخش مجموعه داستان کوتاه با موضوع آزاد هستند.

احمد بیگدلی، محمد مهدوی شجاعی و محمد محمودی نورآباد از میان 140 عنوان مجموعه داستان کوتاه ارسالی به دبیرخانه، کتاب‌های فوق را شایسته عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی کردند.



آیین اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان دهمین جشنواره شهید حبیب غنی‌پور روز یک‌شنبه 15 اسفند و از ساعت 16 در تالار مهر حوزه هنری برگزار می‌شود. دبیر این دوره از جشنواره، محمد ناصری است.