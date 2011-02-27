کانونهای مساجد به دنبال جذب استعدادها هستند

به گزارش خبرنگارمهر در اصفهان، رمضانعلی معتمدی صبح یکشنبه در نشست خبری افزود: مهندسی فرهنگی باید در بحث فعالیت مساجد نیز صورت پذیرد چنانچه در حال حاضر چندین دستگاه چون بسیج، سازمان تبلیغات و بخش خصوصی در این عرصه فعالیت می کند و باید به گونه‌ای در این عرصه اقدام کرد تا در نهایت فعالیت در عرصه کانون‌های مساجد به صورت هماهنگ انجام شود.

وی اظهار داشت: کانونهای مساجد تاکنون در عرصه‌های مختلفی چون جشنواره‌ها، اردوها و رشته‌های مختلف هنری فعالیت داشته و این موضوع سبب می‌شود تا فعالیت این کانون تنها منحصر به یک قشر خاص نباشد و لذا ما در همه عرصه‌ها جوانانی فعال و مستعد داریم.

معتمدی در ادامه تربیت نیروی انسانی متعهد را از دیگر اهداف این کانون دانست و گفت: با توجه به گستردگی فعالیت کانون‌های مساجد در عرصه‌های مختلف جوانان و نوجوانان مختلفی به سمت ما حرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی تاسیس کانونهای مساجد، مقابله با جنگ نرم است، یادآور شد: مسئولان این کانونها تلاش می‌کنند با افزایش سطح آگاهی اعضا و مخاطبان تلاشهای دشمن را در تهاجم فرهنگی ناکام کنند.

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه کانون‌های مساجد در بخش کتابخانه مساجد نیز فعالیت‌های قابل توجهی را به انجام رسانده است گفت: در سال جاری نزدیک به 76 هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های مساجد استان اصفهان اهدا شده است.

وی همچنین راه اندازی 120 هسته پژوهشی در سطح استان را از دیگر اقدامات کانونهای مساجد دانست و گفت: نزدیک به دو هزار و 700 مسجد در سطح استان اصفهان نیز مجری طرح تلاوت نور هستند.

معتمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به پنج هزار مسجد در سطح استان اصفهان فعالیت می‌کنند که افزون بر یک پنجم مساجد استان اصفهان از کانون فرهنگی و هنری مساجد سود می‌برند و در این بین شهرستانهای کاشان، فلاورجان و لنجان دارای بیشتری کانون های مساجد هستند.

معتمدی ادامه داد: در دور سوم سفرهای ریاست جمهوری به اصفهان مبلغی برای طرح‌های فرهنگی به استان اصفهان اختصاص یافت که در این میان سهم کانونهای مساجد یک میلیارد تومان بود که متأسفانه هنوز ریالی از این مبلغ پرداخت نشده است.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان اصفهان خاطر نشان کرد: کانونهای مساجد در دور دوم سفر ریاست جمهوری متعهد شده بود تا 500 کانون را تشکیل دهد و قرار بود برای تجهیز این کانونها مبلغی اختصاص یابد که متأسفانه هنوز این امر محقق نشده است.