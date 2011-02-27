کرمان قهرمان لیگ فوتبال ناشنوایان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول ناشنوایان کشور از بیست و نهم بهمن ماه در استان البرز و در ورزشگاه ایثار کردان کرج برگزار شد که تیم کرمان موفق شد در فینال اصفهان را شکست دهد و قهرمان مسابقات شود.

در این دیدار که در حضور کاظم نظم ده رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، اشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون و سایر مسئولین برگزار شد، دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی 2 بر 2 رسیدند. در ضربات پنالتی تیم کرمان موفق تر از اصفهان عمل کرد و 3-2 پیروز شد تا در مجموع به برتری 5-6 برسد و قهرمان لیگ فوتبال ناشنوایان کشور شود.

در مسابقه رده بندی نیز خراسان در ضربات پنالتی 5-4 تهران را مغلوب کرد و در مکان سوم قرار گرفت. وقت قانونی این بازی یک بر یک تمام شد. در پایان نیز تیم های برتر لوح قهرمانی و مدال های خود را از دستان رئیس فدراسیون و سایر مسئولین حاضر دریافت کردند. در این مسابقات تیم های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، گیلان و مازندران با یکدیگر مسابقه دادند.