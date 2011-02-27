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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

کرمان قهرمان لیگ فوتبال ناشنوایان کشور شد

کرمان قهرمان لیگ فوتبال ناشنوایان کشور شد

تیم فوتبال کرمان به عنوان قهرمانی لیگ دسته اول ناشنوایان کشور دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول ناشنوایان کشور از بیست و نهم بهمن ماه در استان البرز و در ورزشگاه ایثار کردان کرج برگزار شد که تیم کرمان موفق شد در فینال اصفهان را شکست دهد و قهرمان مسابقات شود.

در این دیدار که در حضور کاظم نظم ده رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان، اشکان اردیبهشت دبیر فدراسیون و سایر مسئولین برگزار شد، دو تیم در پایان وقت قانونی به تساوی 2 بر 2 رسیدند. در ضربات پنالتی تیم کرمان موفق تر از اصفهان عمل کرد و 3-2 پیروز شد تا در مجموع به برتری 5-6 برسد و قهرمان لیگ فوتبال ناشنوایان کشور شود.

در مسابقه رده بندی نیز خراسان در ضربات پنالتی 5-4 تهران را مغلوب کرد و در مکان سوم قرار گرفت. وقت قانونی این بازی یک بر یک تمام شد. در پایان نیز تیم های برتر لوح قهرمانی و مدال های خود را از دستان رئیس فدراسیون و سایر مسئولین حاضر دریافت کردند. در این مسابقات تیم های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، گیلان و مازندران با یکدیگر مسابقه دادند.

کد مطلب 1262499

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