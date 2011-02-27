معلمان پرورشی الگوهای اسلامی ایرانی به دانش آموزان ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت عصر یکشنبه در همایش گرامیداشت روز امور تربیتی که در سالن گلشن برگزار شده بود، اظهار داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به پرورش و تربیت شخصیت دانش آموزان توجه ویژه ای شده است و معلمان پرورشی مدارس نیز باید تمام اصول تربیتی دانش اموزان را مدنظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: در امور تربیتی دانش آموزان باید سه محور خدامحوری، انسان محوری و اجتماع محوری مورد توجه قرار بگیرد چرا که در این صورت می توانیم جامعه صالح و سالمی داشته باشیم.

وی ادامه داد: معلمان پرورشی باید در برنامه های خود اجتماعی زندگی کردن و احترام به حقوق دیگران را به دانش آموزان ارائه دهند تا در حوزه مدیریت تربیتی و اجتماعی شاهد یک تحول اجتماعی باشیم.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطرات شهیدان باهنر و رجائی اظهار داشت: این دو شهید بزرگوار با تشکیل نهاد معاونت پرورشی تحولی اساسی در نظام آموزش و پرورش به وجود آوردند که امروز ثمرات و نتایج آن در آموزش و پرورش کاملا مشهود است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز درادامه این مراسم گفت: این سازمان با رویکرد تربیتی به برنامه های آموزش و پرورش نگاه می کند و با گسترش کتابخانه های مدارس، نمازخانه ها و برنامه های فرهنگی و ورزشی به دنبال پرورش و تربیت شخصیت دانش آموزان است.

محمد وحیدی همچنین به معلمان پرورشی استان توصیه کرد: در برنامه های پرورشی و تربیتی خود به دنبال رشد همه ابعاد شخصیت های دانش آموزان باشید و با ارئه برنامه های مفید و جذاب شخصیت و فطرت آن ها را هدایت و راهنمایی کنند.