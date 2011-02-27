تصویر دوی ماراتن روباتها / قهرمان ماراتن روباتیک جهان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روبات با اختلاف یک ثانیه توانست رقیب خود را در این ماراتن که اتمام آن دو روز به طول انجامید، شکست داده و به عنوان قهرمان جهان انتخاب شود.

در این رقابت دوی ماراتن که اولین ماراتن روباتیک جهان به شمار می رود، پنج روبات دو پا، پس از انجام نرمش های زانو و دست تکان دادن برای تماشاگران، دویدن در مسیری 100 متری را در فضایی سرپوشیده در اوساکای ژاپن آغاز کردند. مسافتی که در کل این ماراتن باید طی می شد 42 کیلومتر بود.

یکی از روباتها پس از اتمام دور اول از دور مسابقه کنار کشید اما دیگر روباتها شبانه روزی به دویدن خود ادامه دادند و هر بار که به زمین می خوردند دوباره از جا برخاسته و به دویدن ادامه می دادند.

در نهایت روبات Robovie-PC با اختلاف یک ثانیه برنده این رقابت شد. این روبات 40 سانتیمتر طول داشته و وزن آن 2.4 کیلوگرم است. برنده شدن این روبات مدیون نقص فنی است که به صورت ناگهانی در روبات رقیب به وجود آمد.

سرعت متوسط روباتها در این رقابت ماراتن 0.77 کیلومتر بر ساعت بوده و روبات Robovie-PC پس از 54 ساعت و 57 دقیقه و 50 ثانیه دویدن با چنین سرعتی توانست خود را به خط پایان برساند.

بر اساس گزارش بی بی سی، در طول مسابقه به روباتها اجازه داده شده بود تا باتری های خود را تعویض کرده و به تعمیر موتورهای هدایت کننده ای که کنترل روباتها را به عهده داشتند، بپردازند.