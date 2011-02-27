رونمایی از کتاب" همسازی و تعارض در هویت و قومیت"

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "همسازی و تعارض در هویت و قومیت" که مجموعه‌ای از مقالات علمی و پژوهشی نویسنده با محوریت هویت‌های قومی و رابطه آنها با هویت‌های ملی و جهانی بوده، با حضور دکتر ناصر فکوهی مولف، دکتر داور شیخاوندی عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشگاه آزاد و احسان هوشمند پژوهشگر مطالعات قومی رونمایی می‌شود.

مولف در مقدمه هدف از نوشتن این کتاب را چنین توصیف می‌کند: "شاید هنوز تا چند سال پیش مطالعات قومی در ایران، حساسیت‌برانگیز بود، زیرا این فکر و شاید این احساس را به وجود می‌آورد که ممکن است رشد فرهنگ‌ها و تعلق‌های محلی، بومی و قومی در تضاد با فرهنگ ملی قرار داشته باشد و به این فرهنگ ضربه بزند اما در روندی که کشور ما در طول سالهای اخیر داشته است فضا برای مطالعات قومی هرچه بیشتر گشوده شد و امروز بسیار بیشتر می‌توان در این حوزه دست به مطالعه و انتشار پژوهش‌ها زد.

در واقع کتاب "هم سازی و تعارض در هویت و قومیت" عمدتاً حاصل چنین مطالعاتی است که با هدف کاربردی کردن پژوهش های قوم شناسی در سالهای اخیر به وسیله نگارنده و گاه در همراهی و همکاری با گروهی از دانشجویانش انجام گرفته است."

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند تاریخ یاد شده ساعت 18:30 به سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سرو به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، ضلع شمالی بوستان ساعی، کوی ساعی 2 مراجعه کنند.