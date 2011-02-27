نمایندگان گلستان خواهان جلوگیری از ساخت سد بر رودخانه اترک شدند

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به تلاشهای نمایندگان استان خراسان شمالی در احداث یک سد در استان همسایه، احداث این سد تاثیر سوء در میزان آب رود اترک در استان گلستان می گذارد.

وی اظهار داشت: همچنین این طرح موجب ایجاد بی آبی در آن منطقه از رود اترک در گلستان خواهد شد.

وی اظهار داشت: نمایندگان استان به دفعات مخالفت خود را با احداث آن سد عنوان کردند و خواهان جلوگیری از احداث آن شدند.



رئیس مجمع نمایندگان گلستان گفت: باعنایت به استیضاح وزیر نیرو و پیگیری نمایندگان استان خراسان شمالی در جهت دریافت مطالبات خود، نامه مجمع نمایندگان استان گلستان به وزیر نیرو ارسال شد.

وی افزود: در این نامه تاکید شد از احداث سد بر روی رودخانه اترک د در استان همسایه با عنایت به تاثیر آن در وضعیت گلستان بویژه پرورش دهندگان ماهی حاشیه اترک جلوگیری شود.

حجت الاسلام طاهری گفت: چنانچه وزارت نیرو زیر بار احداث این سد بروند نمایندگان استان از همه ابزار قانونی خویش در جهت احقاق حق مردم استان استفاده خواهند کرد.

