  1. استانها
  2. گلستان
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۲

نمایندگان گلستان خواهان جلوگیری از ساخت سد بر رودخانه اترک شدند

نمایندگان گلستان خواهان جلوگیری از ساخت سد بر رودخانه اترک شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع نمایندگان گلستان خواهان جوگیری از احداث سد بر روی رودخانه اترک در استان خراسان شمالی شد.

حجت الاسلام سید علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به تلاشهای نمایندگان استان خراسان شمالی در احداث یک سد در استان همسایه، احداث این سد تاثیر سوء در میزان آب رود اترک در استان گلستان می گذارد.

وی اظهار داشت: همچنین این طرح موجب ایجاد بی آبی در آن منطقه از رود اترک در گلستان خواهد شد.
 
وی اظهار داشت: نمایندگان استان به دفعات مخالفت خود را با احداث آن سد عنوان کردند و خواهان جلوگیری از احداث آن شدند.
 
رئیس مجمع نمایندگان گلستان گفت: باعنایت به استیضاح وزیر نیرو و پیگیری نمایندگان استان خراسان شمالی در جهت دریافت مطالبات خود، نامه مجمع نمایندگان استان گلستان به وزیر نیرو ارسال شد.
 
وی افزود: در این نامه تاکید شد از احداث سد بر روی رودخانه اترک د در استان همسایه با عنایت به تاثیر آن در وضعیت گلستان بویژه پرورش دهندگان ماهی حاشیه اترک جلوگیری شود.
 
حجت الاسلام طاهری گفت: چنانچه وزارت نیرو زیر بار احداث این سد بروند نمایندگان استان از همه ابزار قانونی خویش در جهت احقاق حق مردم استان استفاده خواهند کرد.
 
کد مطلب 1262505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها