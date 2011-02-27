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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

آذربایجان غربی صاحب روزنامه می شود

آذربایجان غربی صاحب روزنامه می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی از چاپ و انتشار اولین روزنامه استان طی سه ماهه اول سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس پیگیریهای مسئولان استانی و موافقت کلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اولین روزنامه آذربایجان غربی طی سه ماهه اول سال آینده منتشر می شود، گفت: وجود روزنامه سراسری در استان یکی از نیازهای جدی بوده و می تواند در جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی اخبار و برقراری ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولان تاثیر گذار باشد.

وی با اشاره به اینکه مطبوعات و رسانه‌ها در دنیای کنونی دو نقش آگاهی بخشی و کنترل اجتماعی را ایفا می‌کنند، اظهار داشت: فضای عمومی اطلاع ‌رسانی و آگاهی ‌بخشی و ارتقای فکری و فرهنگی جامعه در توسط رسانه‌ها اتفاق می افتد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تاریخچه فعالیتهای مطبوعاتی در استان، بیان داشت: با استناد به مدارک موجود تاریخی و کتابهای متعدد منتشر شده تاریخ مطبوعات کشور، ۱۶۰سال پیش اولین نشریه شهرستانی ایران در ارومیه انتشار یافته است.

هم اکنون در ارومیه ۲۳ نشریه، در خوی سه نشریه، میاندوآب چهار نشریه، ماکو سه نشریه و شهرهای مهاباد، سلماس، نقده، شاهین دژ و قره ضیاالدین یک نشریه انتشار می یابد.

نشریات استان به ترتیب انتشار شامل ۱۹نشریه هفته نامه، شش نشریه دوهفته نامه، هشت نشریه به صورت ماهنامه و پنج نشریه به صورت فصلنامه در سطح استان چاپ و توزیع می شود.

کد مطلب 1262506

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