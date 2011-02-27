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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

در صورت تصویب نهایی؛

شرایط جدید بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق بازنشستگان تعیین می‌شود

شرایط جدید بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق بازنشستگان تعیین می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 118 رای موافق یک فوریت طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی شرایط جدیدی برای محاسبه کسور بازنشستگی و نحوه تعیین حقوق تعیین می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار خود قرار دادند.

بر این اساس دو فوریت این طرح با موافقت نمایندگان مواجه نشد و در نهایت یک فوریت آن تصویب شد.

به گزارش مهر، دو فوریت این طرح به منظور احقاق حقوق مکتسبه آن دسته از کارمندان دولت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند طراحی شده است.

امضا کنندگان این طرح معتقدند که اجرای ماده 106 قانون خدمات کشوری با اصل عدالت و حقوق مکتسبه کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مغایرت دارد و حقوقی که بر اساس قانون و قرارداد منعقده از سالها قبل میان کارمندان و کارفرما منعقد شده است و کارمندان بر ان اساس در بدو خدمت مشمول صندوق تامین اجتماعی را با همه شرایط و لوازم آن انتخاب کرده اند اینک یکسویه نقض گردیده است.

در بندهای دیگر نیز تاکید به دو فوریت این طرح از سوی طراحان شده که نمایندگان با 126 رای موافق، 27 رای مخالف و 20 رای ممتنع به دو فوریت این طرح رای ندادند اما نمایندگان با 118 رای موافق، 16 رای مخالف و 76 رای ممتنع یک فوریت این طرح موافقت کردند.

کد مطلب 1262509

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