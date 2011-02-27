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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

آغاز توزیع فرم‌های فراخوان سهام عدالت در آذربایجان شرقی

آغاز توزیع فرم‌های فراخوان سهام عدالت در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: توزیع فرم های فراخوان سهام عدالت در آذربایجان شرقی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، باقی مانده سهام عدالت تاکسیرانان، درخواست‌های مردمی، قالیبافان و زنان سرپرست خانوار استان از روز دوشنبه 9 اسفند جاری از طریق شرکت پست استان و یااتحادیه‌های مربوطه در بین مشمولان توزیع می شود.

فراخوان‌های مشمولان اتحادیه های تاکسیرانی و اتحادیه قالیبافان شهرستانها به غیر از شهرستان تبریز از طریق اتحادیه‌های مربوطه و با مراجعه مشمولان به اتحادیه‌های مذکور انجام خواهد گرفت.

سرپرستان خانوار بلافاصله پس از دریافت فرم‌های فراخوان بایستی با در دست داشتن اوراق دریافتی به همراه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی اعضای خانوار جهت ثبت‌نام به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

اوراق مذکور مربوط به فرم‌های شناسایی بوده که از نیمه دوم سال 88 توسط مشمولان تکمیل و در اختیار دبیرخانه ستاد استانی سهام عدالت قرار گرفته بود.

دبیرخانه استانی نیز با جمع‌آوری، کنترل و بازبینی آنها به ستاد مرکزی طرح توزیع سهام عدالت ارسال کرده و تعداد این فرم ها بالغ بر 184 هزار برگ فراخوان، خلاصه وضعیت و تعیین خانوار و اصلاح و تکمیل است که توسط دبیرخانه ستاد استانی و به تفکیک مشمولان مراحل مذکور چاپ و در اختیار اداره کل پست و اتحادیه‌های تاکسیرانی و قالیبافان قرار می‌گیرد.

این فرم ها در بین مشمولان از 9 اسفند جاری تا 30 همین ماه توزیع می شود. 

کد مطلب 1262510

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