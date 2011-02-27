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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

درگیری ها در سومالی دستکم 70 کشته برجا گذاشت

درگیری ها در سومالی دستکم 70 کشته برجا گذاشت

درگیری بین نیروهای دولتی مورد حمایت اتحادیه آفریقا و ستیزه جویان الشباب در سومالی بیش از 70 کشته در بخش های مختلف این کشور بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی پرس تی وی، از روز گذشته برخوردهای شدیدی بین این دو گروه در منطقه خودان، ورذیقلی و حول وداق صورت گرفت.

پزشکان تائید کردند که 50 نفر در این درگیری ها کشته اند و دستکم 34 نفر دیگر نیز مجروح شدند.

همچنین در رویدادی دیگر طی یک درگیری شبانه روزی در منطقه مرزی بین این کشور و کنیا 21 نفر دیگر کشته شدند.

این شبکه همچنین از ادامه درگیری ها در منطقه جنوبی "گدو" و تبادل آتش بین نیروهای دولتی و جنگجویان الشباب گزارش می دهد.

گروه الشباب خواستار خروج نیروهای اتحادیه آفریقا از این کشور است.

کد مطلب 1262517

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