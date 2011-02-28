تصویر کوه یخی که در زلزله نیوزلند شناور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه یخی "تاسمان" بزرگترین منطقه یخی نیوزلند است. زلزله با قدرت 6.3 که سه شنبه گذشته این کشور را لرزاند موجب شد که یک کوه یخی غول پیکر از این منطقه یخی جدا شده و در دریاچه تاسمان شناور شود.

این کوه یخی حدود هزار و 200 متر طول و حدود 75 متر عرض دارد. با سقوط این "آیسبرگ" در این دریاچه امواجی به ارتفاع حداکثر سه متر و نیم ایجاد شده اند. این زلزله به ویژه به شهر "کریست چرچ" در ساوت آیلند آسیب رساند حداقل جان 65 نفر را گرفت.

منطقه یخی تاسمان در حدود 200 کیلومتری جنوب غربی کانون زلزله قرار داشت. یک توریست آمریکایی که در حال بازدید از این یخ بود در این خصوص توضیح داد: "ما یک صدای شدید را شنیدیم که شبیه به صدای شلیک گلوله از یک اسحله بسیار بزرگ بود."

حوادث از این دست بسیار نادرند اما مارتین ترافر آیسبرگ شناس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه آلاسکا توضیح داد: "در سال 1958 در آلاسکا نیز یخ هابارد در پی یک زلزله شدید در جنوب شرقی این آلاسکا خرد شد."

وی افزود: "برای جدا شدن یک کوه یخی از یک قطعه یخی بزرگ، زلزله به تنهایی کافی نیست بلکه خود یخ نیز باید آمادگی خرد شدن را داشته باشد. به احتمال زیاد آیسبرگ تاسمان آمادگی لازم برای جدا شدن را داشته و این زلزله تنها ضربه آخر را زده است."

براساس گزارش نشنال جغرافی، با توجه به اینکه دریاچه تاسمان یخ زده است بنابراین ذوب کامل این آیسبرگ می تواند حدود یکسال و یا بیشتر به طول انجامد.