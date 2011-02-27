انقلاب ملل عربی اهداف پنهان غرب را در خاورمیانه برملا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی می نویسد: تحولات جاری برخی کشورهای عربی زاویه پنهان سیاست های غربی ها و در راس آن ها آمریکایی ها را به شکلی خاص در قبال کشورهای عربی برملا کرد.

نکته مهم این است که غرب از اعراب تنها ثروتهایشان و به طور مشخص نفتشان را می خواهد. دموکراسی که غرب از آن برای کشورهای عربی سخن می گوید تنها سخنی توخالی است و همچنین اظهاراتی که غربی ها از برقراری امنیت و ثبات در خاورمیانه بر زبان می رانند تنها از آن بوی نفت، سرقت و دسیسه های صهیونیستی به مشام می رسد.

"عزالدین درویش" نویسنده سوری این مقاله درادامه تاکید می کند: اگر اینگونه نیست پس اینان و در راس آنها آمریکایی ها حمله نظامی به عراق و اشغال این کشور و از بین بردن همه زیرساخت های آن و همچنین همه کشتاری که به راه انداختند را چه تفسیر می کنند؟

آنان که مدعی برقراری امنیت و ثبات درمنطقه هستند، جانبداری خود را از اسرائیل که سرزمین های عربی را به اشغال خود در آورده و عامل اصلی بی ثباتی در خاورمیانه است را چه تفسیر می کنند؟

تشرین همچنین خاطر نشان می کند: حوادث اخیر کشور لیبی همه خفایا و زوایای پنهان واقعیت های موجود را برملا کرد غربی ها طی این روزها در قبال حوادث لیبی سکوت اختیار کردند تا اینکه امور در این کشور به سوی موضوع نفت کشیده شد که به محض آن غرب و همچنین شورای امنیت واکنش نشان داد.

این روزنامه درپایان خاطرنشان می کند: اما اراده و خواست ملی درکشورهای عربی هرگز به اشتباه کشیده نمی شود چرا که بر حساب و کتاب های دقیق و بر احساس والای مردمی و بر درک عمیق از نیازهای ملی درحال حاضر و آتی استوار است.