امکان توقف همزمان 40 فروند هواپیما در فرودگاه مشهد فراهم می شود

سعید چلندری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارایه خمات به مسافران در ایام نوروز اظهارداشت: فاز نخست این طرح تا آخر اسفند امسال و فاز دوم تا پایان تیر ماه سال آینده به پایان می رسد و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: درواقع با بهره برداری ازاین دو فاز، 20 موقعیت توقف هواپیما به فرودگاه مشهد اضافه می شود.

وی همچنین از تدارک گسترده شرکتهای مختلف هواپیمایی برای خدمات رسانی در ایام نوروز خبر داد.

وی در ادامه با بیان این که طرح توسعه ضلع جنوبی ترمینال داخلی فرودگاه مشهد تا پایان امسال و قبل از تعطیلات نوروزی به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: مساحت این طرح شش هزار مترمربع است که در ابتدای ورودی ترمینال داخلی قرار گرفته است.

به گفته مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی ترمینال داخلی فرودگاه که 25 هزار مترمربع مساحت دارد، با اجرا و بهره برداری این طرح به مکانی زیبا و دلپذیر برای مسافران تبدیل خواهد شد.

چلندری درباره ویژگی های این طرح گفت: در این طرح 148 رواق با یاد سال تولد ثامن الائمه حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تعبیه شده که فضا و حال و هوای خاصی را به ترمینال بخشیده است.

مدیرکل فرودگاههای استان خراسان رضوی با بیان اینکه میزان پذیرش مسافر در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، امسال از مرز پیش بینی شده شش میلیون نفر گذشت و به شش میلیون و 300 هزار نفر رسید، گفت: از این تعداد 1.5 میلیون مسافر خارجی هستند که از همین ترمینال وارد شده و یا از آن به دیگر نقاط پرواز می کنند.

فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با مساحتی برابر با 550 هکتار هم اینک روزانه 130 تا 200 پرواز داخلی و خارجی را پذیرش و اعزام و به آنها خدمات هوانوردی ارائه می کند.

