افزایش 2 برابری اجاره بهای نوروزی در کیش/ اجاره ویلا شبی 350 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر با فرارسیدن ایام نوروز، مراکز تفریحی مملو از گردشگرانی می شود که از سایر نقاط کشور، به این شهرها می روند تا تعطیلات نوروز را بگذرانند.

برخی از شهرها و مراکز تفریحی کشور به دلیل شرایط ویژه ای که دارند در روزهای عید میزبان گردشگران بیشتری هستند و در این مدت جمعیت این شهرها چندین برابر روزهای عادی می شود که همین امر تاثیر زیادی بر قیمت ها می گذارد.

یکی از مراکزی که بیشترین افزایش قیمت را در این مدت تجربه می کند، جزیره کیش است. این جزیره به واسطه شرایط تجاری و آب و هوایی یکی از مراکز تفریحی و پربازدید در ایام عید به شمار می رود که همین امر منجر به افزایش اجاره بهای ویلا و آپارتمان تا 2 برابر شرایط عادی در این منطقه می شود.

گرچه در روزهای دیگر سال اجاره ویلا و آپارتمان در کیش، با این شرایط به ندرت اتفاق می افتد اما روزهای عید بازار اجاره بها در این جزیره بسیار پررونق است و مالکان سود زیادی را از این راه به دست می آورند.

از آنجایی که تاکنون اجاره بها در نوروز ساماندهی نشده ، این موضوع باعث شده است که سودهای سرسام آوری نصیب مالکان و یا دلالان در نقاط جنوبی و شمالی کشور شود.

اجاره بهای نوروزی ویلا و آپارتمان در کیش

تماس خبرنگار مهر با مشاوران املاک در جزیره کیش حاکی از آن است اجاره بها در نوروز در تمامی بخشهای این جزیره با افزایش زیادی مواجه شده و قیمتها به طور سرسام آوری بالا می رود.

یکی از مشاوران املاک، اجاره بهای یک باب ویلا در نقاط متوسط جزیره کیش را در ایام عید برای هر شب 250 تا 300 هزار تومان اعلام می کند، همچنین اگر ویلا در منطقه مناسب تری باشد این قیمت تا بیش از 350 هزار تومان هم برای هر شب تعیین می شود.

این افزایش قیمت در آپارتمانهای این جزیره هم اتفاق می افتد به طوریکه یک آپارتمان 50 متری یک خوابه و مبله با قیمت هر شب 140 هزار تومان به اجاره گذاشته می شود، این درحالی است که مالک آن عنوان می کند که قیمت بسیار مناسبی را تعیین کرده و با مراجعه به مشاوران املاک باید پول بیشتری را برای هر شب اجاره پرداخت.

یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در کیش اجاره آپارتمان در فاز صدف را بسیار گران تر اعلام می کند و قیمت آن را برای هر شب بین 200 تا 250 هزار تومان می داند. البته به گفته وی در ایام عید، اجاره بها در سراسر کیش بسیار گران است و نمی توان افزایش قیمتها را خاص منطقه ای دانست.