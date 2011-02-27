به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 5 نرم‌افزار نمایه "گنجینه مطبوعات"، " نوروز ایرانی"، "دوسیه جراید"، "عترت" و "مجموعه مقالات سه روزنامه" صبح امروز یکشنبه 8 اسفند با حضور سید محمد حسینی وزیر ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و محمدرضا اخضریان کاشانی مدیر عامل موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

محمدرضا اخضریان کاشانی دراین برنامه گفت: این مراسم چهاردهمین برنامه رونمایی نرم‌افزار موسسه نمایه است و چند محصولی که امروز رونمایی می‌شوند می‌توانند مبنای تامین منابع تحقیق و پژوهش در کتابخانه‌های عمومی کشور قرار گیرند. در یکی از نرم‌افزارهایی که امروز رونمایی می‌شود نمایه‌سازی روزنامه‌های همشهری، رسالت و ایران را در ادامه روند ساخت نرم‌افزار نمایه روزنامه های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی که پارسال رونمایی شد، داریم.

وی گفت: 58 عنوان روزنامه از زمان قاجار تا پهلوی اول را نیز در نرم‌افزار دوسیه جراید نمایه‌سازی کرده‌ایم. همچنین در ادامه رویکرد تولید نرم‌افزار عترت که درباره چهارده معصوم بود و با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد، 5 شخصیت بزرگ را به این مجموعه اضافه کردیم که این شخصیت‌ها حضرت زینب(س)، حضرت ابالفضل(ع)، حضرت فاطمه معصومه(س)، حضرت شاه چراغ(ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) هستند.

کاشانی ادامه داد: نرم‌افزار دیگر "نوروز ایرانی است" که به مسائلی چون فضای فرهنگی نوروز، رسوم دیگر ملل‌ها در نوروز، غذاها و دیگر مسائل مرتبط با سنت کهن نوروز است. اما شاید بزرگترین کار موسسه نمایه تولید نرم‌افزار "گنجینه مطبوعات" باشد که در آن با 5/4 میلیون رکورد داده، روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و همشهری با تمام صفحات نمایه‌سازی شده‌اند.

مدیر عامل موسسه نمایه گفت: این نرم‌افزار به عنوان بزرگترین آرشیو دیجیتالی مطبوعات کشور می‌تواند مرجع مناسبی برای علاقه‌مندان و محققان باشد. در حال حاضر روزانه 1699 عنوان نشریه به‌صورت روزانه نمایه‌سازی می‌شود و اطلاعات این نشریات ماهیانه در اختیار 2 هزار و 30 کتابخانه عمومی قرار می‌گیرد. حتی برخی از روستاهای کشور نیز قابلیت دسترسی به یک میلیون و 200 هزار مقاله از این مجموعه را دارند.

وی گفت: البته از مطالب روزنامه رسالت در این نرم افزار، شماره‌های 13 ماه موجود نیست چون نه در آرشیو این روزنامه وجود داشت و نه در آرشیو مطبوعات موجود بود. این مشکل فقط در مورد روزنامه رسالت وجود داشت. نرم‌افزار "دوسیه مطبوعات" نیز با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که فرمودند: "اگر به روزنامه‌های عصر مشروطه نگاه کنیم، مطالب خوبی استخراج خواهد شد که در این دوران بسیار مفید خواهد بود" کلید خورد و امروز رونمایی می‌شود.