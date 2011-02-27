احداث اولین مخزن ذخیره آب شرب در چهارباغ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور اجرایی طرح‌های تامین و توزیع آب شهری شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اعلام این خبر گفت: عملیات احداث نخستین مخزن ذخیره استاندارد در شهر چهارباغ با ظرفیت 10 هزار مترمکعب در شمالی‌ترین نقطه این منطقه آغاز شد.

مهندس محسن زرگر افزود: این مخزن علاوه بر شهر چهارباغ، مناطق مهدی‌آباد و ملک‌آباد را هم زیرپوشش خود خواهد برد.

مدیر امور اجرایی شرکت کل خط توزیع اصلی این مخزن را 7500 متر ذکر کرد و توضیح داد: بخشی از خط توزیع اصلی این مخزن به قطر 700 میلی‌متر به طول 3000 متر اجرا شده است و 4500 متر باقیمانده با قطر 800 میلی متر از اوایل اسفند امسال شروع شده است.

وی مدت قرارداد احداث این مخزن را دو سال عنوان کرد و افزود: اعتبار ساخت این مخزن بالغ بر 12 میلیارد ریال و از محل اعتبارات عمرانی است.

مهندس زرگر خاطرنشان ساخت: عملیات احداث یک مخزن 10 هزار مترمکعبی دیگر در کنار این مخزن به زودی شروع خواهد شد که ویژه طرح مسکن مهر چهارباغ است.

اجرای شبکه فاضلاب کوی کارمندان جنوبی کرج آغاز شد

عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری و دفع فاضلاب منطقه کوی کارمندان جنوبی به عنوان یکی از مناطق جدید در بخش لوله‌گذاری فاضلاب به طول 26 کیلومتر آغاز شد.

مهندس نادر ثناگو مدیر امور اجرایی طرح‌های فاضلاب شهری آبفای استان البرز با بیان این خبر اظهارداشت: کوی کارمندان جنوبی یکی از مناطق شهری کرج است که اجرای شبکه فاضلاب آن در سه مرحله به تازگی از دی ماه سال جاری آغاز شده است و مرحله اول آن به طول 6300 متر در حال اجراست.

وی افزود: این لوله‌گذاری با قطر 315 و 400 میلی‌متر و با لوله‌هایی از جنس پلی‌اتیلن دوجداره اجرا می‌شود.

مهندس ثناگو اضافه کرد: از ابتدای سال 1389 تا پایان بهمن ماه سال جاری طول کل شبکه‌گذاری‌های فاضلاب در کرج، مهرشهر و هشتگرد به 73 کیلومتر رسید که این میزان معادل اجرای 106 درصد از برنامه پیش‌بینی شده لوله‌گذاری فاضلاب در سال 89 است.

کلیه مخازن ذخیره آب شهر کوهسار شستشو شد

به منظور حفظ کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان شهر کوهسار از توابع ساوجبلاغ، کلیه مخازن ذخیره آب این شهر شست و شو و گندزدایی شد.

بهرام صادق کمالی رئیس اداره آب و فاضلاب شهر کوهسار با اعلام این خبر گفت: با هدف حفظ کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان زیرپوشش آبفای شهر کوهسار، چهار مخزن این شهر با مجموع ظرفیت 1940 مترمکعب شست و شو و توسط کلر گندزدایی شد.

وی چهارمخزن شست و شو شده کوهسار را شامل مخزن میان‌راهی با ظرفیت 310 مترمکعب، مخازن چندار با ظرفیت 700 و 450 مترمکعب و مخزن قلعه با ظرفیت 480 مترمکعب ذکر کرد و توضیح داد: همه این مخازن طی یک روز و در مدت شش ساعت با سرعت هر چه تمام‌تر شست و شو شد تا شهروندان کوهسار با مشکل قطع آب مواجه نشوند.

صادق کمالی اظهار داشت: شست و شوی این مخازن هر سال انجام می‌شود و بیشترین حجم شن و ماسه‌ای که ازطریق چاه‌ها و جریان آب به مخازن منتقل می‌شود در مخزن میان‌راهی وجود داشت که بطور کامل از داخل این مخزن تخلیه و پاکسازی شد.