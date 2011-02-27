صادرات بیش از 3.8 میلیارد دلار محصولات شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل77/34 درصد رشد را نشان می‌دهد. عمده‌ترین محصولات شیمیایی و صنایع وابسته به ترتیب برمبنای رقم ارزش صادراتی آن شامل محصولات شیمیایی آلی با دو میلیارد و334میلیون دلار، محصولات شیمیایی غیر آلی بالغ بر 527میلیون و 71هزار دلا، کودهای شیمیایی با 316میلیون و 668هزار دلار، صابونها 130میلیون و 968 هزاردلار و محصولات دارویی بالغ بر 92میلیون و 92هزاردلار بوده است.

در 10 ماهه سال جاری ارزش صادرات فلزات معمولی و مصنوعات آنها بالغ بر یک میلیاردو 724 میلیون دلاربوده که با ارزش ترین آنها مس و مصنوعات مسی، با448میلیون و456هزار دلار، چدن یا آهن و فولاد با 444میلیون و536 هزاردلار ، آلومینیم و مصنوعات آن با 322میلیون و72هزاردلار، سرب و مصنوعات از سرب با 643میلیون و 927 هزاردلار گزارش شده است.

ارزش کل صادرات مواد پلاستیکی، کائوچو و اشیاء ساخته شده از آنها دومیلیارد و380 هزار دلار بوده که با رشد15/31درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.

در 10ماهه امسال ارزش صادرات وسایل نقلیه زمینی ، هوایی ، آبی و غیره بالغ بر571 میلیون و409 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از17درصد افزایش پیدا کرده است.