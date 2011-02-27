به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری جشنواره بینالمللی فیلم شهر با انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند، با حضور ابراهیم داروغهزاده دبیر جشنواره فیلم شهر و اعضای هیئت مدیره انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند منعقد شد.
این تفاهمنامه با اهداف و رویکردهای جشنواره فیلم شهر در قالب "شهری انسانی، برای انسان شهری"، از سوی انجمن و مشارکت در نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی این رویداد هنری منعقد شد. برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی سینمای مستند و نمایش آثار سینمایی مستند شهری از جمله برنامههای انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند در چهارمین جشنواه فیلم شهر است.
دکتر داروغهزاده در این دیدار بر استفاده از ظرفیتهای سینمای مستند در آموزش و ترویج اخلاق شهروندی و ارائه تعریفی دقیق از شهروند و شهرنشین و تبیین شهری انسانی برای انسان شهری تاکید کرد.
در این نشست مرتضی رزاق کریمی، سعید رشتیان، کتایون شهابی، ارد عطار پور، مرتضی ندایی، مجید خالقی سروش، جعفر صانعی مقدم و سید حسین حقگو از اعضای هیئت مدیره انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند حضور داشتند.
جشنواره فیلم شهر در قالب محورهای موضوعی "شهر: ایمان، اخلاق"، "شهر : آگاهی و عقلانیت"، "شهر : سلامتی و نشاط"، "شهروند: شناخت وبهره مندی از خدمات"، "شهروند: احترام به حقوق دیگران" و "شهروند: همراهی و مشارکت" با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" از 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار میشود.
انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند در ایام برگزاری چهارمین جشنواره فیلم شهر اقدام به نمایش فیلمهای مستند شهری و کارگاههای آموزشی میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری جشنواره بینالمللی فیلم شهر با انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند، با حضور ابراهیم داروغهزاده دبیر جشنواره فیلم شهر و اعضای هیئت مدیره انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند منعقد شد.
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