رادیو واتیکان به پرداخت غرامت متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوپی آی، دادگاه عالی ایتالیا حکم غرامت را درباره این پرونده که از سال 2001 در جریان است صادر کرد.

براساس بررسیهای صورت گرفته آلودگی الکترومغناطیسی ایجاد شده از سوی فرستنده‌های رادیو واتیکان نزدیک شهر سسانو از حد مجاز که در قانون مشخص شده فراتر رفته است.

پس از این بررسی‌ها ایستگاه رادیو واتیکان به‌سرعت قدرت سیگنالهای خود را کاهش داد اما این پرونده به دادگاه رفت و درمیان گزارشها انجام شده درباره بهداشت منطقه‌ای به علت آلودگی ایجاد شده کودکان این شهر شش مرتبه بیش از همتایان خود در هرکجای دیگر متبلا به سرطان خون شده‌اند.

یک گروه حامی شهروندان شهر سسانو از تصمیم دادگاه استقبال کرد.

کارلو رینزی رئیس انجمن مصرف کنندگان کوداکونز اظهار داشت: این حکم پیروزی بزرگی است. در نهایت عدالت اجرا شد و مردم شهر سسانو به غرامتی که حق آنها است خواهند رسید.

رادیو واتیکان این امر را که فرستنده‌های آن موجب ایجاد این مشکلات سلامتی برای ساکنان شهر سسانو شده تکذیب کرده و اظهارداشته است که همواره از توافقهای بین‌المللی در رابطه با حدود امواج خود تبعیت کرده است.

رادیو واتیکان در بیانیه‌ای اظهار داشت: این حکم در پایان فرآیند طوفانی و بلند دادرسی صادر شده که رادیو پاپی را در معرض اتهامهای ناعادلانه قرار داده است.