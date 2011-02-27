سالانه 6 میلیون گردشگر به آستارا سفر می کند

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این شهرستان قابلیت گردشگری بالایی دارد، افزود: صنعت گردشگری به تنهایی می تواند یک منشاء توسعه پایدار باشد.

وی همچنین جذب گردشگر داخلی و خارجی را موجب رشد و شکوفایی اقتصادی مناطق مختلف کشور دانست و اظهار داشت: بسترسازی مناسب به منظور تسهیل در امور خدماتی گردشگران یکی از مهمترین راههای جذب توریست داخلی و خارجی به این منطقه است.

نماینده مردم آستارا گفت: حضور گردشگران داخلی و توریست های خارجی همچنین موجب تبادل فرهنگ و اندیشه بین افراد جامعه خواهد بود.

وی در ادامه به بازارچه مرزی آستارا اشاره کرد و افزود: این بازارچه مکانی مهم برای جلب گردشگر، عمران و آبادانی شهر، رونق اقتصادی و محل کسب و کار برای بیش از هفت هزار جوان است.

دلقپوش نقش بازارچه‌ های مرزی را در جلوگیری از قاچاق کالا موثر ارزیابی کرد و بیان داشت: با وجود بازارچه ‌های مرزی و در نتیجه مبادلات مرزی و صدور محصولات تولیدی از طریق این بازارچه‌ ها، نه فقط مشکلات معیشتی مرزنشینان رفع می ‌شود، بلکه سرمایه‌ ای هم برای ورود به عرصه‌ های بزرگ اقتصادی به دست می‌ آید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رفع مشکلات انباشته شده آستارا نیازبه زمان دارد بر ضرورت داشتن برنامه ریزی اساسی و عزم همگانی برای چیره شدن بر تمامی مشکلات تاکید کرد.