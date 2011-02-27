به گزارش خبرنگار مهر، "کاریکاتوریست‌های مشهور جهان" که به همت امیرتیمور عامری گردآوری شده است مجموعه‌ای از آثار کاریکاتوریستهای مشهور جهان را معرفی می کند.

عامری در این اثر سعی دارد این زبان ترسیمی بین‌المللی را که با چاشنی طنز آمیخته شده است به مخاطبان این هنر معرفی کند.

کتاب "کاریکاتوریست های مشهور جهان" که سال‌ها از پژوهش و گردآوری‌اش می‌گذرد و هم اکنون وارد بازار نشر شده است سعی داشته در انتخاب آثار کاریکاتوریست‌ها از صافی‌های متعددی استفاده کند.

گردآورنده با دقت در عناصر تصویری، توجه به زبان بین المللی و رعایت نکات اخلاقی متناسب با جامعه ایران آثاری را از کاریکاتوریست های مشهور جهان در عصر معاصر انتخاب کرده است.

این اثر در 424 صفحه مصور رنگی و سیاه و سفید در یک هزار نسخه به تازگی در انتشارات سروش به چاپ رسیده است.