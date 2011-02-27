مازندران نیازمند 70 مسجد بین راهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی پیش از ظهر یکشنبه در همایش مدیران و ائمه جماعات، رابطان و دبیران ستاد اقامه نماز دستگاههای اجرایی مازندران در ساری افزود: مازندران دارای سه هزار و 240 مسجد بوده که تعداد مساجد بین راهی برای گردشگران کافی نیست.

وی خاطر نشان کرد: مازندران سالانه پذیرای 15 میلیون گردشگر بوده و تعداد مساجد موجود باید در ایام نوروز پذیرای گردشگران باشد.

مشاور استاندار مازندران با اشاره به اینکه 32 حوزه علمیه برادران و 12 باب حوزه علمیه خواهران در استان داریم تصریح کرد: سال گذشته یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای ساخت 250 نمازخانه در مدارس مازندران اختصاص یافته است.

ابراهیمی با بیان اینکه 208 میلیارد ریال از سفر سوم دولت برای ساخت و تکمیل 470 باب نمازخانه و کتابخانه در مدارس مازندران اختصاص یافت یادآور شد: 880 میلیون تومان برای مفروش نمازخانه های استان اعتبار داده شد.

وی با اعلام اینکه آموزش احکام نماز به 260 هزار دانش آموز استان در سال تحصیلی جاری داده شد افزود: 15 هزار فرهنگی تحت آموزشهای بنیاد مهدویت قرار گرفتند.

دبیر ستاد اقامه نماز استانداری مازندران با بیان اینکه مدارس استان دارای حدود 1200 نمازخانه است اظهار داشت: 1100 نمازخانه در مدارس مازندران نیاز است.

ابراهیمی افزود: 67 مساجد شبانه روزی بین راهی در مازندران داریم که این تعداد باید افزایش یابد.