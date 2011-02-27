غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مسروریم، در بزرگداشت قابوسنامه،‌ این اثر گرانسنگ، لطیف و زندگی آموز و مولف خردمند، روشن بین و صاحب دل آن، امیر عنصر المعالی کیکاووس بن وشمگیر زیاری، میزبان بزرگان و ادیبان استان در شهرستان گنبد کاووس باشیم.

وی اظهار داشت: در این همایش، دکتر میرجلال الدین کزاری، پژوهشگر و استاد دانشگاه و حجت الاسلام دکتر ادبی، مدیر عامل انجمن مفاخر فرهنگی و ادبی کشور در خصوص جایگاه قابوسنامه در فرهنگ و ادب ایران اسلامی،‌ سخنرانی می کنند.



وی اظهار داشت: قابوس بن وشمگیر، امیر عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر قابوس وشمگیر،‌ از امیران دانشمند و از ادیبان توانا و نویسندگان چیره دست آل زیار بود که در 462 ه.ق از دنیا رفت.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، مهمترین آثار وی را، قابوسنامه ( پند نامه ای برای تربیت و تعلیم پسرش، گیلانشاه در 44 باب) بیان کرد.



منتظری، هنگام این همایش را چهارشنبه، 11 اسفندماه 89 اعلام کرد.