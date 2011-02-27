سینما پلیس را در کنار مردم نشان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عماد افروغ مدرس دانشگاه و جامعه‌شناس، درباره استفاده پلیس از سینما و ابزارهای رسانه‌ای برای آموزش و پیشگیری اجتماعی در جامعه امروز گفت: پلیس ما پلیس مسئولیت‌پذیر با دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی است و اگر این دغدغه‌ها را نداشت، به فکر راه‌اندازی طرح‌ها و برنامه‌های گوناگون نبود.

وی یادآور شد: استفاده از رسانه‌ها به خصوص سینما تا حدی می‌تواند در پیشگیری‌های اجتماعی موثر باشد. به عنوان مثال یک اثر سینمایی مرتبط با این موضوع در کوتاه مدت موثر خواهد بود و باید برنامه بلند مدتی تدوین شود. اگر قرار است فیلمی ساخته شود، باید حضور پلیس در میان مردم را نشان دهد.

افروغ در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره فیلم پلیس بیان داشت: در برگزاری این جشنواره نباید مردم مخاطب باشند؛ بلکه باید پلیس خود مخاطب بزرگ این جشنواره باشد و در پایان جشنواره بتواند عملکرد خود را بسنجد و نیازها را شناسایی کند.

وی در خاطرنشان کرد: اگر نیروی انتظامی بتواند همیشه و در موقع نیاز کنار مردم باشد و دغدغه‌های اجتماعی خود را پیگیری کند، به نتیجه مطلوب هم می‌رسد. پیشگیری هم باید در حیطه وظایف پلیس انجام شود و در این میان نکته‌ای که مطلوب است اعتماد متقابل میان مردم و پلیس و همچنین پیش‌بینی پذیر بودن رفتار نیروی انتظامی است.