پژوهانه 50 میلیون ریالی وزارت دفاع به دانشجویان/ تنوع اولویتهای دفاعی

محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: با توجه به پژوهانه‌ای که از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می‌شود، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز اعلام کرده است به دانشجویانی که پروژه‌های سفارشی وزارت دفاع یا موضوعات مدنظر این وزارتخانه را اخذ کنند پژوهانه اعطا می‌کند.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم درباره میزان پژوهانه‌ای که وزارت دفاع به دانشجویان واجد شرایط اعطا می‌کند گفت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به همان میزانی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک می‌کند، به پروژه‌ها کمک خواهد کرد.

مهدی‌نژاد نوری در پاسخ به اینکه چه تعداد اولویت پژوهشی یا پروژه سفارشی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای واگذاری به دانشجویان معرفی شده است به مهر گفت: اولویت‌های پژوهشی وزارت دفاع متنوع است. وزارت دفاع در رشته‌های مختلف و حتی در حوزه علوم انسانی نیز اولویت‌هایی دارد.

وی درباره مبلغ ریالی پژوهانه اعطایی از سوی وزارت دفاع به دانشجویان واجد شرایط نیز گفت: میزان پژوهانه‌ای که از طرف معاونت علمی و فناوری تعیین شده تا کنون پنج میلیون تومان به ازای یک دانشجو بوده است. وزارت دفاع نیز به همین میزان پژوهانه اعطا می‌کند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: همچنین وزارت دفاع برای اجرای پروژه نیز همکاری می‌کند و به عنوان نمونه مواد اولیه، اطلاعات علمی یا آزمایشگاه در اختیار مجریان پروژه قرار می‌دهد.

مهدی‌نژاد نوری در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اولین وزارتخانه‌ای است که پژوهانه به دانشجویان اعطا می‌کند به مهر گفت: "وزارت دفاع اولین وزارتخانه است که به این شکل پژوهانه اعطا می‌کند. البته در گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت نیز در قالب طرحشان به عنوان حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد یا دکتری مبالغی را پرداخت می‌کردند."

وی افزود: "البته وزارت صنایع نیز گفته پژوهانه می‌دهم اما اینکه عملا داده باشد یا در حال دادن باشد را خبر نداریم. قانونشان برقرار است اما اینکه عملا داده باشند یا خیر را اطلاعی نداریم."