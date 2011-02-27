تعداد وکلای دادگستری به 900 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کاظم ماهیار شامگاه شنبه در مراسم تحلیف و اجرای سوگند 120نفر از کارآموزان وکالت پایه یک دادگستری استان گفت: با اعطای پروانه به این 120 نفر تعداد وکلای پایه یک دادگستری استان به بیش از 900 نفر رسید.
وی با تاکید بر اهمیت روز هفت اسفند به عنوان روز استقلال کانونهای وکلای دادگستری که به نام روز وکیل نامگذاری شده است، گفت: استقلال کانون وکلا، دستاورد وکلای پیشین بوده که به عنوان یکی از آرمانهای بزرگ وکلا در سال 1331 نسیب کانون شده و در سال 1333 نیز مورد تائید قرار گرفته است.
ماهیار، امر صیانت از حرمت کانون وکلا را مهمتر از کسب استقلال آن دانست و افزود: اگر این استقلال با تلاش گذشتگان ما فراهم شده، امروز ما وظیفه داریم آنرا تحکیم و تقویت کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه امروز نباید کاری کنیم که این استقلال تضعیف و سست شود، اضافه کرد: مسئله تخلفات و رسیدگی به آنها یکی از راههایی است که اگرچه علاج قطعی واقعه نیست ولی همین تعقیب خود وسیله ای موثر برای تقویت و تحکیم کانونهای وکلاست.
کاظم ماهیار شعار این دوره هیئت مدیره تخلف ستیزی و تخلف زدایی بیان کرد و افزود: هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری استان مصمم است از تخلفات جلوگیری کرده و به شدت با آنها مقابله کند.
وی تصریح کرد: وکیل نباید چماقی باشد بدست ظالم، سمت وکالت و علم وکیل چراغی است بدست مظلوم در راه تحقق عدالت.
در ادامه این مراسم همچنین، حجت السلام مالک اژدر شریفی، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: حفظ این استقلال بسیار مهم است و به سادگی میسر نخواهد بود و این خود شما وکلا هستید که باید استقلال این روز را با حفظ حرمت آن پاس بدارید.
در سایه زحمات و تلاشها، پیش بینیها و طرح های تصیلی گذشتگان بوده که کانون وکلا از دادگستری مستقل شده، اما این استقلال در عین حال در سایه نوعی قرابت و وابستگی خاص با دادگستری بوجود آمده است.
وی با یادآوری این نکته که عنوان این مجموعه کانون وکلای دادگستری است، تاکید کرد: بدون دادگستری این کانون محقق نخواهد بود و این استقلال در متن خود وابستگی خاص و نهانی را داراست.
مالک اژدر شریفی، خاطر نشان کرد: این کانون استقلال و جهت رشد خود را یافته و می تواند در روند امور جامعه، امورات اختصاصی خود را نیز اداره کند و این استقلال همواره مورد استقبال دادگستری بوده است.
وی با بیان اینکه نگهداری این استقلال نیاز به همت و دقت و شجاعت خود وکلا دارد، تصریح کرد: باید تک تک ما دست به بدست هم دهیم و قداست و موقعیت و مقام والای وکالت را حفظ کنیم.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: وکیل باید به وکالت به عنوان یک وظیفه و مسئولیت بنگرد نه به عنوان یک حرفه و شغل برای کسب درآمد بیشتر و باید برای تحقق عدالت در کنار قاضی تلاش کند.
وی ادامه داد: وکیل و قاضی در کنار هم با همکاری و صداقت و همدلی دست به دست هم می دهند تا احقاق حقوق مظلوم کنند و در این مسیر وکیل نقش اصلی را دارد و در حفظ و احیای حقوق فردی مظلوم که این ابزار در دست قاضی وجود ندارد.
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