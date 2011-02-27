تعداد وکلای دادگستری به 900 نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کاظم ماهیار شامگاه شنبه در مراسم تحلیف و اجرای سوگند 120نفر از کارآموزان وکالت پایه یک دادگستری استان گفت: با اعطای پروانه به این 120 نفر تعداد وکلای پایه یک دادگستری استان به بیش از 900 نفر رسید .

وی با تاکید بر اهمیت روز هفت اسفند به عنوان روز استقلال کانونهای وکلای دادگستری که به نام روز وکیل نامگذاری شده است، گفت: استقلال کانون وکلا، دستاورد وکلای پیشین بوده که به عنوان یکی از آرمانهای بزرگ وکلا در سال 1331 نسیب کانون شده و در سال 1333 نیز مورد تائید قرار گرفته است.

ماهیار، امر صیانت از حرمت کانون وکلا را مهمتر از کسب استقلال آن دانست و افزود: اگر این استقلال با تلاش گذشتگان ما فراهم شده، امروز ما وظیفه داریم آنرا تحکیم و تقویت کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه امروز نباید کاری کنیم که این استقلال تضعیف و سست شود، اضافه کرد: مسئله تخلفات و رسیدگی به آنها یکی از راههایی است که اگرچه علاج قطعی واقعه نیست ولی همین تعقیب خود وسیله ای موثر برای تقویت و تحکیم کانونهای وکلاست.

کاظم ماهیار شعار این دوره هیئت مدیره تخلف ستیزی و تخلف زدایی بیان کرد و افزود: هیئت مدیره کانون وکلا دادگستری استان مصمم است از تخلفات جلوگیری کرده و به شدت با آنها مقابله کند.

وی تصریح کرد: وکیل نباید چماقی باشد بدست ظالم، سمت وکالت و علم وکیل چراغی است بدست مظلوم در راه تحقق عدالت.

در ادامه این مراسم همچنین، حجت السلام مالک اژدر شریفی، رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: حفظ این استقلال بسیار مهم است و به سادگی میسر نخواهد بود و این خود شما وکلا هستید که باید استقلال این روز را با حفظ حرمت آن پاس بدارید .

در سایه زحمات و تلاشها، پیش بینیها و طرح های تصیلی گذشتگان بوده که کانون وکلا از دادگستری مستقل شده، اما این استقلال در عین حال در سایه نوعی قرابت و وابستگی خاص با دادگستری بوجود آمده است.

وی با یادآوری این نکته که عنوان این مجموعه کانون وکلای دادگستری است، تاکید کرد: بدون دادگستری این کانون محقق نخواهد بود و این استقلال در متن خود وابستگی خاص و نهانی را داراست.

مالک اژدر شریفی، خاطر نشان کرد: این کانون استقلال و جهت رشد خود را یافته و می تواند در روند امور جامعه، امورات اختصاصی خود را نیز اداره کند و این استقلال همواره مورد استقبال دادگستری بوده است.

وی با بیان اینکه نگهداری این استقلال نیاز به همت و دقت و شجاعت خود وکلا دارد، تصریح کرد: باید تک تک ما دست به بدست هم دهیم و قداست و موقعیت و مقام والای وکالت را حفظ کنیم.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی تاکید کرد: وکیل باید به وکالت به عنوان یک وظیفه و مسئولیت بنگرد نه به عنوان یک حرفه و شغل برای کسب درآمد بیشتر و باید برای تحقق عدالت در کنار قاضی تلاش کند .

وی ادامه داد: وکیل و قاضی در کنار هم با همکاری و صداقت و همدلی دست به دست هم می دهند تا احقاق حقوق مظلوم کنند و در این مسیر وکیل نقش اصلی را دارد و در حفظ و احیای حقوق فردی مظلوم که این ابزار در دست قاضی وجود ندارد.