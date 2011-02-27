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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

از سوی شهردار منطقه 7/

مشکلات معلولان منطقه 7 تهران برطرف می شود

مشکلات معلولان منطقه 7 تهران برطرف می شود

شهردار منطقه 7 تهران با حضور در دفتر جامعه معلولان، مشکلات معلولان این منطقه را بررسی کرد.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صبح امروز غلامرضا میرزایی فلاح در دفتر جامعه معلولان حضور یافت و علاوه بر مشکلات معلولان مشکل 14 ساله این دفتر را نیز مورد بررسی قرار داد.

علی همت محمود نژاد گفت: در این نشست قرار شد شهردار منطقه 7 در ایام نوروز از خانواده های دارای دو یا چند معلول دیدن کند.

به گفته وی مقرر شد در ورودی مراکز مربوط به معلولان تابلوی ویژه نصب شود و همچنین موانع معماری این منطقه که برای معلولان دردسر ساز است نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس جامعه معلولان افزود: میزایی فلاح قول داد تا مشکل ساختمان جامعه معلولان را که 14 سال است نیمه کاره مانده ، برطرف کند.

به گفته محمود نژاد، جامعه معلولان در بیش از 150 شهر ایران دارای شعبه و دفتر می باشد و بیش از 400 هزار نفر عضو دارد.

کد مطلب 1262545

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