آزادی زندانیان غیرعمد زیر 18 سال 500 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ناصر در نشست خبری نخستین جشنواره بچه‌های شهر زیبا با بیان اینکه در سال جاری بیش از 650 پرونده جرایم غیرعمد با همت ستاد دیه استان تهران مختومه شده و محکومان پرونده‌ها آزاده شده‌اند، گفت: امیدواریم با برگزاری این جشنواره خیرین و نیکوکاران با تامین 500 میلیون تومان برای آزادی کودکان زیر 18 سال که جرایم غیرعمد انجام داده‌اند، کمک شود.

وی افزود: کانون اصلاح و تربیت محل نگهداری کودکان زیر 18 سال است که به جرم جرایم عمد و غیرعمد محکوم شده‌اند و میانگین سنی آنها از 12 سال تا 18 سال است.

دبیر نخستین جشنواره بچه‌های شهرزیبا در مورد روند فعالیت‌های کانون اصلاح و تربیت استان تهران گفت: مجرمان زیر 18 سال پس از ورود به کانون قرنطینه شده و در این مدت از نظر شخصیت، سن، سلامت روحی و جسمی و همچنین استعداد و توانایی طبقه‌بندی می‌شوند و هر گروه سنی در خوابگاه‌های مناسب با سنین آنها که براساس اصول روانشناسی رنگ آمیز و تجهیز شده است، تقسیم می‌شوند.

وی افزود: آموزش‌های تحصیلی در مقطع ابتدایی تا دیپلم با حضور معلمان آموزش و پرورش در محل کانون برای این افراد دایر بوده و مدارک تحصیلی و فنی حرفه‌ای را کودکان محکوم بدون درج محل آموزش صادر می‌شود.

ناصر اظهار داشت: آموزشهای مکانیکی، برق خودرو، تعمیر تلفن همراه، رایانه، آرایشگری و نجاری از مهمترین آموزش‌های فنی حرفه‌ای در کانون اصلاح و تربیت استان تهران است.

وی از تشکل‌های مردمی و NGOها خواست تا کودکان بزهکار زیر 18 سال را پس از گذراندن دوران محکومیت تا مرحله رشد اجتماعی و ایجاد زندگی تحت پوشش خود قرار دهند زیرا این افراد اکثراً بی‌سرپرست هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون 38 دختر محکوم و 330 پسر محکوم زیر 18 سال در کانون اصلاح و تربیت دوران محکومیت را می‌گذرانند که این محکومین از استان‌های البرز و سمنان هم هستند.

نخستین جشنواره بچه‌های شهرزیبا با مشارکت ستاد دیه استان تهران، خیرین و نیکوکاران و همچنین کانون اصلاح و تربیت استان تهران برای آزادی کودکان و نوجوانان زندانی به جرم جرایم غیرعمد 14 تا 20 اسفند ماه جاری برگزار می‌شود.