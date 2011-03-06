کلانشهر همدان در تکاپوی احداث سایت نمایشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آمار و ارقام بیانگر این واقعیت است که همدان در سالهای اخیر، نسبت به سایر استانهای غرب کشور در زمینه های گوناگون، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است اما با این وجود متأسفانه در برخی زمینه های توسعه این استان، کاستی هایی مشهود است که قابل اغماض نیست.

سایت دائمی نمایشگاه های بین المللی همدان یکی از این نمونه هاست، مکانی که به هیچ وجه درخور کلانشهر همدان نیست و نداشتن مکان مناسب برای نمایشگاه، مشکلات عدیده ای را به‌وجود آورده است.

نمایشگاه شریان اقتصادی هر منطقه به شمار می آید

بارها عنوان شده که نمایشگاه‌ها یکی از مراکز مهم تجاری و اقتصادی و به نوعی شریان اقتصادی در هر منطقه محسوب می شوند و یکی از وظایف آنها ایجاد پیوند میان شرکت‌های بزرگ برای تعاملات اقتصادی است.

نمایشگاه ها ضمن اینکه چرخه اقتصاد را در منطقه به گردش درمی آورند باعث معرفی جنبه‌های گوناگون هر استان به خارج خواهند شد و نباید از آنها غافل بود.

با این اوصاف ایرادات فراوانی به سایت کنونی نمایشگاه های بین المللی همدان وارد است و قرار نداشتن سایت نمایشگاه در یک مکان مناسب و ایجاد بار ترافیکی سنگین در حین برپایی نمایشگاه های مختلف از جمله مشکلاتی است که گریبان گیر بازدیدکنندگان می شود.

از این گذشته، مناسب نبودن این سایت علاوه بر مشکلاتی که برای بازدیدکنندگان پدید می آورد، موجب شده تا بسیاری از سرمایه گذارانی که توانایی سرمایه گذاری در همدان را دارند، رغبتی به این کار نداشته باشند.

چندی قبل پس از تلاش اهالی رسانه و به خصوص خبرگزای های فعال در استان همدان در خصوص لزون ایجاد سایت جدید نمایشگاه همدان مقرر شد مکانی جدید به این امر اختصاص یابد که در توضیح این مصوبه گفتگویی با دست اندرکاران امور اقتصادی استان همدان انجام شد.

احداث سایت جدید، گامی در راستای توسعه استان

فرماندار همدان در خصوص احداث سایت جدید نمایشگاه همدان به خبرنگار مهر گفت: کلانشهر همدان به سایتی نیاز دارد که درخور و شایسته پایتخت تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران باشد.

حسن قهرمانی مطلق افزود: به طور قطع اگر سایت جدید نمایشگاه احداث شده و به بهره بردای برسد، نه تنها استان همدان بلکه سایر استان های غرب کشور نیز، در زمینه اقتصادی، توسعه شایانی خواهند داشت.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه این سایت می تواند بسیاری از احتیاجات را رفع کند، خاطرنشان کرد: به توجه به اینکه نمایشگاه ها به صورت دوره ای برپا می شوند، در کنار سایت جدید نمایشگاه، شهرک نمایشگاهی نیز احداث خواهد شد تا کارخانجات اطراف همدان بتوانند، به صورت دائمی کالاهای خود را در این شهرک عرضه کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به دور بودن سایت جدید از مرکز شهر چه تمهیداتی برای تردد مردم در مسیر اندیشیده خواهد شد؟ اظهار داشت: درصدد هستیم در سال آینده کند رو رفت و برگشت جاده فرودگاه را به مسیر اضافه کنیم که با این اقدام یک دهلیز جدید به مسیر افزوده شده و خروج و ورود به همدان تسهیل می شود.

فرماندار همدان با تأکید بر اینکه احداث سایت جدید نمایشگاه به همکاری بین ارگان های مربوطه وابسته است، گفت: در ساخت نمایشگاه جدید همدان شهرداری 35 درصد، همیاری شهرداری های همدان 35 درصد، نمایشگاه تهران 26 درصد و سازمان توسعه و تجارت چهار درصد سهم دارند که امید است با تأمل با یکدیگر هر چه زودتر سایت جدید را به مرحله بهره برداری برسانند.

سایت نمایشگاهی همدان باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این موضوع گفت: احداث نمایشگاه جدید همدان را باید از دو منظر سخت افزاری و نرم افزاری مورد بررسی قرار داد.

سید مجید موسوی افزود: بخش سخت افزاری شامل ساختمان ها، محیط فیزیکی، امکانات و تجهیزات آن است که باید کامل و مطلوب متقاضیان غرفه ها باشد تا آنها را به حضور در این نمایشگاه ترغیب کند.

موسوی اظهار داشت: در احداث سایت جدید این نمایشگاه باید نسبت به عوامل فیزیکی دید بلند مدت داشته و آن را در حد استاندارد های بین المللی احداث کرد.

وی با بیان اینکه اگر به لحاظ سخت افزاری بهترین نمایشگاه جهان را داشته باشیم ولی در مدیریت آن دچار نقصان باشیم این سرمایه گذاری به هیچ روی سود آور نخواهد بود، گفت: باید جنبه های نرم آفزاری را نیز تقویت کرد.

موسوی با بیان اینکه نمایشگاه ها یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن به انجام فعالیت مستمر در زمینه تبلیغات و بازاریابی کالاهای صادراتی استان همدان هستند، تأکبد کرد: اگر در بازاریابی نمایشگاه ها، سیاست درست و اصولی تدوین و برنامه ریزیها با دقت انجام شود، می توان به دستیابی اهداف توسعه تجارت استان خوش بین بود.

نمایشگاه ها باید به معنی واقعی کلمه بین المللی باشند

موسوی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: باید تلاش کنیم نمایشگاه هایی که در استان برگزار می شوند به معنی واقعی کلمه بین المللی باشند، یعنی در هر دوره برگزاری نمایشگاه حداقل نیمی از غرفه ها به شرکت های خارجی اختصاص یابد.

وی تأکید کرد: علاوه بر غرفه داران، موضوع بازدید کنندگان را نیز باید در نظر گرفت به طوری که باید بتوانیم مخاطبان متخصص را از سراسر جهان برای بازدید از این نمایشگاه جذب کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان ادامه داد: کارشناسان اقتصادی و بازرگانی اعتقاد دارند نمایشگاه های بین المللی به لحاظ انبوه کالاهای عرضه شده و نیز انبوه جمعیت بازدید کننده، غالبا کارآیی لازم را ندارند چرا که در این قبیل نمایشگاه ها، بازدیدکنندگان متخصص به سهولت نمی توانند طرف های واقعی خود را بیابند و مذاکرات تجاری سومندی را انجام دهند.

موسوی با بیان اینکه به همین علت در دو دهه اخیر برگزاری نمایشگاه های تخصصی در گوشه و کنار جهان اهمیت بسزایی پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در اینگونه نمایشگاه ها، عرضه کنندگان کالا یا خدمات خاص در محیطی آرام تر به نمایش تولیدات یا خدمات خود می پردازند .

وی گفت: از آنجا که مخاطبان این گونه نمایشگاه ها خاص هستند و اغلب در همان رشته فعالیت دارند، بازدید کنندگان و شرکت کنندگان می توانند به سهولت ارتباط لازم را با یکدیگر برقرار کنند و به رفع نیازمندیهای یکدیگر بپردازند.

وی درخصوص تأثیر احداث سایت جدید نمایشگاه در توسعه اقتصادی استان نیز گفت: این نمایشگاه پس از احداث، یکی از منابع درآمد و ارز آور استان خواهد بود.

سایت نمایشگاهی جدید گردشگری همدان را رونق می دهد

موسوی گفت: نمایشگاه جدید از یک سو موجب برقراری ارتباط مستقیم بین بازرگانان، صاحبان صنایع استان، تجار، سرمایه گذاران با صاحبان صنایع سایر استان ها می شود و از سوی دیگر، حضور غرفه داران و بازدید کنندگانی که از استان های دیگر یا کشورهای دیگر، برای حضور در این نمایشگاه به استان همدان سفر می کنند موجب توسعه گردشگری در استان بوده و این صادرات نامرئی نیز خود به نوعی برای همدان ارز آوری خواهد داشت.

وی همچنین گفت: احداث این سایت به طور مستقیم و غیر مستقیم فرصت های شغلی متعدد و جدیدی را فراهم کرده و موجب ارتقا سیستم های گمرکی، حمل و نقل کالا و مسافر، توسعه راه ها و فرودگاه و صنعت گردشگری استان خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان درباره برنامه های این سازمان برای سایت جدید نیز اظهار داشت: به عنوان اولین اولویت باید به این موضوع توجه شود که از احداث این نمایشگاه چه اهدافی را دنبال می کنیم و برای رسیدن به این اهداف چه نوع بهره برداری هایی باید از این نمایشگاه داشته باشیم.

موسوی ادامه داد: باید برای برنامه ریزی راهبردی در خصوص این نمایشگاه، دید بلند مدت را در نظر بگیریم و در کنار آن نیروی های کار جوان و فعال که آموزش های لازم برای اداره نمایشگاه هایی از این دست را دیده اند، جذب و از توان مدیریت آنها کمک بگیریم.

همدان در اتحادیه نمایشگاه های جهانی عضو می شود

موسوی عضویت در " اتحادیه نمایشگاه های جهانی " را از دیگر برنامه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان عنوان کرد و اظهار داشت: تنها از این مسیر می توان این نمایشگاه را در لیست نمایشگاه های معتبر جهانی قرار داده و به جذب مخاطب برای آن بپردازیم.

وی همچنین همراهی با آخرین روش های بین المللی برگزاری نمایشگاه ها مانند نمایشگاه های اکسپو (غیر تجاری)، نمایشگاه های مجازی و سیستم نمایشگاه های بین المللی ماهواره ای از دیگر اقداماتی برشمرد که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان در کنار این نمایشگاه به آن خواهد پرداخت.

موسوی خاطر نشان کرد: توسعه تسهیلاتی ویژه برای غرفه داران و بازدید کنندگان این نمایشگاه اعم از تبلیغ مناسب و ارتباط کافی با شرکت های خارجی برای دعوت از آنها، دریافت روادید ورود به ایران، تسهیلات گمرکی در ارتباط با ترخیص کالا، ارائه خدمات مطلوب به شرکتهای خارجی در جریان برگزاری نمایشگاه و برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت شرکت کنندگان در نمایشگاه از مهمترین برنامه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان در خصوص فعال سازی سایت جدید نمایشگاه همدان است.

نمایشگاه ها شاخصی از توسعه اقتصادی هستند

مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی همدان نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه در هر شهر می تواند بیانگر شاخصی از توسعه باشد، از این رو لازم است مدیران ارشد استان بیش از گذشته در راستای احداث سایت جدید نمایشگاه همدان همت کنند.

حمیدرضا یاری افزود: ساخت نمایشگاه جدید از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به همدان بود که این مصوبه در دور سوم نیز مورد تأکید قرار گرفت.

سایت جدید نمایشگاه همدان 25 هکتار وسعت دارد

وی ادامه داد: طبق این مصوبه، نمایشگاه 25 هکتار از زمین های شهرداری همدان را تملک کرد و هم اکنون یک سال است که تمام مطالعات این پروژه انجام شده و طرح آماده اجرا برای ساخت است.

یاری با بیان اینکه در اقدامات اولیه دو فونداسیون به مساحت 9 هزار متر مربع در حال پی ریزی است، اظهار داشت: برای ساخت فاز اول که 20 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی، پنج هکتار محوطه و سه هکتار پارکینگ را شامل می شود، هشت میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار لازم است.

مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی همدان خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، پیش بینی می کنیم این طرح، 18 ماه بعد از آغاز پروژه به بهره بردای برسد.

سایت فعلی برای برپایی نمایشگاه فراملی محدود است

یاری با بیان سایت فعلی نمایشگاه های همدان برای برپایی برخی نمایشگاه های فراملی محدودیت هایی را ایجاد کرده است، گفت: اگر جای مناسبی داشته باشیم، عواید بسیار خوبی برای استان خواهد داشت و ما در صدد هستیم تا با ساخت سایت جدید، نمایشگاه دائمی کشاورزی را در همدان برپا کنیم.

وی ادامه داد: با ساخت سایت جدید، فضاهای نمایشگاهی به چهار برابر افزایش خواهد یافت و با ورود صنعتگران و سرمایه گذاران به استان، همدان از نظر وضعیت اقتصادی، شکل بهتری به خود خواهد گرفت.

یاری با تأکید بر اینکه نمایشگاه ها دیر بازده و کم بازده هستند، اظهار داشت: با این حال همین نمایشگاه های دیربازده توجیه اقتصادی قابل قبولی دارند که با کمک و حمایت و مساعدت مسئولان استان قطعاً این امر محقق خواهد شد، چرا که بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند متولی احداث و اجرای سایت جدید باشد.

با این تفاسیر به نظر می رسد احداث سایت جدیدی که به عنوان محل دائمی نمایشگاه های همدان در نظر گرفته شده است، بتواند بخش عمده این مشکلات را حل کرده و با این اقدام گامی در چهت توسعه اقتصادی استان برداشته شود.

با احداث این سایت، همدان به یکی از بزرگترین سایت های نمایشگاهی کشور مجهز می‌شود و در کنار آن زمینه برای توسعه اقتصادی منطقه مهیا خواهد شد.