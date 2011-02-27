حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتسال کشورمان مقابل برزیل گفت: تیم ما در مصاف با برزیل خیلی خوب بازی کرد به ویژه در نیمه دوم که توانستیم فشار زیادی روی دروازه این تیم وارد آوریم و 2 گل هم به ثمر رساندیم.

وی در ادامه با طرح این موضوع که "در ایران نمی توانیم تیم‌هایی چون برزیل را شکست دهیم"، افزود: متاسفانه در مصاف با برزیل با سد بزرگی چون داوری مواجه شدیم. ما اگر می خواهیم تیمی چون برزیل را از پیش رو برداریم باید مسابقه با قضاوت داورانی بی طرف برگزار شود نه اینکه داورانی استفاده کنیم که بیش از اندازه با تیم میهمان مهربان هستند. متاسفانه داوران ما نه تنها در کنترل بازی توانایی ندارند، بلکه تحت تاثیر داد و فریاد مربیان و بازیکنان حرفه‌ای تیم مقابل قرار می گیرند.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان با تاکید بر اینکه داوران ما بیش از حد و اندازه مراعات تیم‌های مهمان را می کنند، افزود: ظاهرا داور به دلیل اینکه وحید شمسایی در زمان زدن ضربه اوت توپ را بیش از چهار ثانیه نگه داشته بود، گل صحیح او را نپذیرفت. این در حالی بود که مربی تیم برزیل مانع از ضربه زدن شمسایی می شد و باید داور به او تذکر می داد نه اینکه گل صحیح شمسایی را مردود اعلام می کرد.

شمس در ادامه مدعی شد گل نخست تیم ملی برزیل نیز پس از خطای مهاجم این تیم روی مصطفی طیبی به ثمر رسیده است، افزود: عادلانه ترین نتیجه برای دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و برزیل نتیجه مساوی بود. حتی مربی تیم ملی برزیل نیز به این نکته اشاره کرد و اعتقاد داشت تیم ایران می توانست بازی را حداقل مساوی کند.

وی با ابراز خرسندی از عملکرد تیم ملی فوتسال کشورمان در دو دیدار دوستانه مقابل برزیل گفت: خوشبختانه بازیکنان تیم ایران به اعتمادبنفس کافی برای رویارویی با تیم ملی برزیل رسیده‌اند. اینکه کاپیتان تیم ملی فوتسال برزیل آرزو کرده که تا فینال جام جهانی با تیم ایران روبه‌رو نشوند، نشان دهنده توانایی ماست. من چهار سال است دارم فریاد می زنم تیم ایران توانایی‌های زیادی دارد اما کسی به حرف‌هایم توجه نمی کند، اظهارات مربی و بازیکنان برزیل مهر تاییدی است بر حرف‌های من.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان تنها نیاز این تیم در شرایط فعلی را حمایت سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال عنوان کرد و در پاسخ به این پرسش که "چه زمانی تیم ملی فوتسال ایران برزیل را شکست می دهد؟"، گفت: الان وقت بردن برزیل است و شاید اگر یک داور بی طرف بازی ما با این تیم را قضاوت کند، بتوانیم نتیجه لازم را بدست آوریم. من فکر می کنم در تورنمنت چین اگر داوری مغرضانه نباشد، می توانیم تیم ملی برزیل را شکست دهیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: صحبت‌های خوبی با آقای ترابیان داشته‌ام و آماده‌ام تا پس از تماس مسئولان فدراسیون فوتبال با کمال میل قراردادم را تمدید کنم.

تیم ملی فوتسال کشورمان طی روزهای گذشته دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی برزیل برگزار کرد که در هر دوبازی با نتایج 4 بر 3 و 3 بر 2 تن به شکست داد. این بازی در سالن پیروزی شهر اصفهان برگزار شد.