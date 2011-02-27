حدادی در بازیهای آینده عملکرد بهتری خواهد داشت/ حامد تمرکز پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال ممفیس گریزلیز، بامداد امروز با نتیجه 120 بر 92 در زمین ساکرامنتو کینگز به برتری رسید. حامد حدادی، بازیکن ایرانی ممفیس، در این دیدار برای نخستین بار از زمان حضور در رقابت های NBA به مدت 20:36 دقیقه در زمین حضور پیدا کرد و 10 امتیاز کسب کرد.

هالینز در نشست خبری پس از این دیدار در خصوص عملکرد حدادی اظهار داشت: حامد عملکرد بسیار خوبی داشت. او 10 امتیاز کسب کرد و 10 ریباند داشت. حامد رفته رفته دقایق بیشتری را در زمین حضور پیدا می کند و تنها بازیکن هفت فوتی است که در تیم ما حضور دارد.

وی در ادامه افزود: حامد نسبت به گذشته تمرکز بیشتری بر روی تمرینات خود دارد و نسبت به آنچه ما از او می خواهیم آگاهی پیدا کرده است. او اکنون سرعت بازی خود را بالا برده و من فکر می کنم در بازی های آینده هم عملکرد خوبی خواهد داشت.

سرمربی ممفیس گریزلیز در خصوص بازی با ساکرامنتو کینگز گفت: من تیمم را دوست دارم. اینکه چضور توانسته ایم خودمان را بازسازی کنیم باعث خوشحالی من می شود. از عملکرد گریزلیز مقابل ساکرامنتو رضایت دارم.

هالینز در ادامه گفت: تیم ما بازی به بازی بهتر می شود. ارتباطات بازیکنان در تیم ما در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد و به بازیکنانی که ارتباطات کمتری دارند کمک می شود تا در وضعیت خوبی قرار بگیرند.

سرمربی گریزلیز گفت: در آغاز بازی با ساکرامنتو انرژی فراوانی داشتیم اما در ادامه، از آن خوب استفاده نکردیم. ما آنچه برای پیروزی نیاز بود را در اختیار داشتیم و من در مجوع فکر می کنم گریزلیز یک بازی فوق العاده را به نمایش گذاشت.