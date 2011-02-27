به گزارش خبرگزاری مهر، خانه بازی یک مرکز تخصصی آموزش ساخت بازی است که با برگزاری طرحهای استعدادیابی در سطح مدارس دانش آموزان مستعد را شناسایی کرده و به آموزش آنها میپردازد.
در اولین قدم طرح آزمایشی استعدادیابی در تعداد محدودی از مدارس تهران برگزار شد و پس از گزینش نهایی 40 دانش آموز وارد دوره شدند. اولین دوره آموزشی به طور رسمی از جمعه ششم اسفندماه با حضور جمعی از مسئولین، خانوادهها و دانشآموزان آغاز به کار کرد.
دوره اول تا پایان فروردین سال 90 ادامه دارد و قرار است طی آموزشهای پروژه محور 15 بازی رایانهای دانش آموزی در پایان دوره تولید شود. در دورههای دانشآموزی به آموزش سناریونویسی، ایده پردازی، طراحی دستی، گرافیک رایانهای، کار با موتورهای بازی سازی ساده، صدابرداری و مدیریت پروژه پرداخته میشود.
دومین دوره استعدادیابی به زودی در 150 مدرسه آغاز میشود. علاقمندان برای شرکت در دورههای آینده و اطلاع از زمان آن میتوانند به سایت khaneyebazi.ir مراجعه کنند.
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