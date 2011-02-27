دفتر مطالعات تخصصی کنترل آسیب ها در حل اختلاف گلستان فعال شد

به گزارش خبرنگر مهر در گرگان، معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان صبح یکشنبه در نشست این شورا افزود: با موافقت رئیس کل دادگستری و توافق شورای حل اختلاف گلستان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، واحد پژوهش شورای حل اختلاف به دفتر مطالعات تخصصی کنترل و کاهش آسیب ها و جرائم ارتقا می یابد.

احمد جعفری افزود: راه اندازی این دفتر یکی از گام های کاربردی دادگستری استان برای پیشگیری از جرم است.

وی اظهار داشت: با این اقدام ، علل تشکیل پرونده در دادسراها و وقوع جرم به صورت تخصصی تر بررسی و برای ارائه راهکارهای پیشگیرانه در اختیار کارشناسان و برنامه ریزان قرار خواهد گرفت.

جعفری، جلوگیری از برخی موازی کاری ها و کاربردی تر شدن طرح های تحقیقاتی را از دیگر اهداف تشکیل این دفتر در استان برشمرد.

به گفته وی ، واحد پژوهش از سه سال پیش در شورای حل اختلاف استان تشکیل شده است که اجرای طرح تحقیقاتی درباره علل بزهکاری زنان از شاخص ترین طرح های تحقیقاتی آن است.

بیش از 300 شعبه حل اختلاف در گلستان دایر است.