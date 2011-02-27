احتمال تشکیل اولین جلسه کمیسیون تلفیق در روز سه شنبه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران پیش بینی کرد اولین جلسه کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه 90 روز سه شنبه تشکیل شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا کمیسیون تلفیق در سه شیفت کار بررسی بودجه را در دستور قرار خواهد داد گفت: هیئت رئیسه کمیسیون باید نسبت به برنامه رسیدگی به این لایحه تصمیم گیری کنند البته ما در سه شیفت هم می توانیم برای بررسی لایحه وقت بگذاریم.

مفتح همچنین یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اکنون بر روی درآمدهای دولت و اقلام هزینه ای بحث و بررسی می کند.