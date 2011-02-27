افزایش 44 درصدی کمکهای حامیان ایتام در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن رضایی در جلسه معاونان امور حمایت استان همدان گفت : تاکنون مبلغ 30 میلیارد ریال از سوی حامیان به ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان پرداخت شده که نسبت به سال قبل بیش 44 درصد افزایش داشته است .

وی افزود: در سال جاری تعداد 19 هزار و 311 نفر حامی، سرپرستی 9 هزار 500 نفر از ایتام را تحت پوشش مادی و معنوی خود قرار داده اند.

رضایی با بیان اینکه طرح اکرام از استقبال عمومی خوبی برخوردار شده است، گفت: با اجرای این طرح توجه خاصی از سوی حامیان به ایتام شده است.

معاون امور حمایت امداد امام خمینی(ره) استان همدان از آمادگی این نهاد برای ثبت نام از حامیان جدید با پرداخت ماهیانه مبلغ حداقل 100 هزار ریال خبر داد.