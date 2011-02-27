موافقت وزارت رفاه با بیمه درمان نازایی

دکتر محمدابراهیم پارسانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: معمولا بحث ناباروری در خیلی از کشورها تحت پوشش بیمه نیست اما اخیرا وزارت رفاه از وزارت بهداشت خواسته است که خدمات باروری را استانداردسازی کند.

وی از تشکیل کمیته های استانداردسازی خدمات باروری در وزارت بهداشت خبر داد و افزود: هم اکنون تعدادی از متخصصین باروری کشور در این کمیته ها مشغول تهیه و تدوین استانداردها هستند.

این فوق تخصص زنان و زایمان با اشاره به زمان بر بودن تهیه این استانداردها، اظهار امیدواری کرد تا 6 ماه آینده استانداردهای خدمات باروری تدوین شده و به وزارت رفاه ارسال شود.

رئیس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران در ادامه به برگزاری کنگره بین المللی باروری و ناباروری در تهران اشاره کرد و افزود: در این کنگره که از 11 تا 13 اسفند در محل همایشهای رایزن برگزار می شود، بیش از 80 متخصص زنان و زایمان از داخل و خارج از کشور حضور دارند.

به گفته پارسانژاد، بررسی پیشرفتهای علمی ناباروری در ایران، منطقه و دنیا، از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره است.