استیضاح نباید به تیرگی روابط دولت و مجلس بیانجامد

مجید نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب ابزار استیضاح را خوشایند نمایندگان ندانست و اظهارداشت: در خصوص استیضاح وزیر نیرو از ابتدای کار بعضی از نمایندگان محترم معتقد بودند که نامجو از توانایی لازم برای اداره وزارتخانه نیرو که از وزارتخانه های زیربنائی کشور است برخوردار نبوده و این درحالیست که با تاکید رئیس جمهور و سوابق ارزشی نامجو مجلس به وی رای اعتماد داد.

وی گفت: طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزون بر وظیفه بررسی و تصویب قوانین بر حسن اجرای قوانین نیز باید نظارت کنند و نمایندگان در این راستا طبق سوگندی که یاد کردند به وظیفه خود عمل می کنند.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس استیضاح را آخرین ابزار نظارتی نمایندگان دانست و افزود: قبل از طرح موضوع استیضاح نمایندگان در جلسات متعدد نقطه نظرات خود را به وزرا و دولتمردان منعکس می کنند و انتظار دارند تا این تذکرات مورد توجه آنها قرار گیرد.

عضو قوه مقننه کشور تاکید کرد: با بررسی های به عمل آمده، برخی از نمایندگان به این نتیجه رسیدند که وزارت نیرو نتوانسته به تعهدات قانونی خود عمل کند بنابراین طرح استیضاح بعد از بی نتیجه بودن ابزارهای دیگر نظارتی با بیش از45 امضا تقدیم مجلس شد.

نصیر پور در مورد روابط دولت و مجلس بعد از این استیضاح تصریح کرد: وزیران دولت می دانند که رای اعتماد نمایندگان به آنها در صورت انجام درست وظایف محوله به آنها می تواند ادامه یابد و نمایندگان به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل می کنند بنابراین انتظار نمی رود که استیضاح به روابط دولت و مجلس تاثیر منفی داشته باشد.

نماینده سراب خاطرنشان کرد: وزریران در روز رای اعتماد به نمایندگان مجلس متعهد می شوند که در صورت وجود ضعف و ناتوانی در اداره وزارت خانه آنها را استیضاح کنند وروی این اساس وزریران باید خود را برای پاسخگویی به مجلس آماده کنند.

این عضو استیضاح کننده وزیر نیرو در موردپیش بینی خود از رای نمایندگان مجلس به طرح استیضاح گفت: این استیضاح بر خلاف استیضاح های قبلی که با 15-20امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شد با بیش از 45 امضاء به مجلس ارائه شده است بنابراین نامجو باید با ادله مستدل و قانع کننده در جلسه مجلس حاضر شود.

نصیر پور در عین حال خاطر نشان کرد: در صورتی که وی بتواند نمایندگان مجلس را به ادامه وزارتش مجاب کند، با ضریب امنیتی بیشتری در خدمت مردم خواهد بود و در غیر اینصورت باید فرد دیگری جایگزین وی شود.