استاد دانشگاه همدان عضو شبکه علمی پایگاه بین المللی "امرالد" شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا اسفندیاری مقدم به عضویت شبکه علمی - ادبی این پایگاه معتبر درآمد.

پایگاه اطلاعاتی امرالد با بیش از هفتاد هزار عضو از سراسر جهان، یکی از نامدارترین ناشران دانشگاهی در زمینه بازاریابی، منابع انسانی و مدیریت، و کتابداری و اطلاع رسانی است.

پوشش موضوعی این پایگاه شامل حوزه هایی حسابداری، حسابرسی و اقتصاد، مدیریت اطلاع رسانی، توسعه و مدیریت مجموعه های کتابخانه ای، مدیریت کتابخانه ها و خدمات اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، فناوری کتابخانه ای، مدیریت تدارکات و زنجیره عرضه، بازاریابی، مدیریت عملیات و تولید، مدیریت بخش عمومی، مدیریت کیفیت، آموزش، مدیریت عمومی و مدیریت منابع انسانی است.

با توجه به استمرار فعالیت اسفندیاری مقدم در پایگاه امرالد از سال 2006 تاکنون، عضویت در این شبکه و دسترسی رایگان به مجموعه ارزشمند تولیدات علمی موجود در آن به وی اعطا شده است.