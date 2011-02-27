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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۴۹

استاد دانشگاه همدان عضو شبکه علمی پایگاه بین المللی "امرالد" شد

استاد دانشگاه همدان عضو شبکه علمی پایگاه بین المللی "امرالد" شد

همدان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی همدان، به عنوان عضو شبکه علمی پایگاه بین المللی "امرالد" انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا اسفندیاری مقدم به عضویت شبکه علمی - ادبی این پایگاه معتبر درآمد.

پایگاه اطلاعاتی امرالد با بیش از هفتاد هزار عضو از سراسر جهان، یکی از نامدارترین ناشران دانشگاهی در زمینه بازاریابی، منابع انسانی و مدیریت، و کتابداری و اطلاع رسانی است.

پوشش موضوعی این پایگاه شامل حوزه هایی حسابداری، حسابرسی و اقتصاد، مدیریت اطلاع رسانی، توسعه و مدیریت مجموعه های کتابخانه ای، مدیریت کتابخانه ها و خدمات اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، فناوری کتابخانه ای، مدیریت تدارکات و زنجیره عرضه، بازاریابی، مدیریت عملیات و تولید، مدیریت بخش عمومی، مدیریت کیفیت، آموزش، مدیریت عمومی و مدیریت منابع انسانی است.

با توجه به استمرار فعالیت اسفندیاری مقدم در پایگاه امرالد از سال 2006 تاکنون، عضویت در این شبکه و دسترسی رایگان به مجموعه ارزشمند تولیدات علمی موجود در آن به وی اعطا شده است.

کد مطلب 1262565

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