۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

خدایی به مهر خبر داد:

رقابت یک میلیون و 136 هزار نفر در کنکور90 / 60 درصد کنکوریها دخترند

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به میزان ثبت نام داوطلبان در کنکور سراسری سال 90 گفت: یک میلیون و 136 هزار نفر در کنکور ثبت نام کردند که از این تعداد 186 هزار در فرصت مجدد ثبت نام کرده اند.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بر اساس برنامه زمانی مهلت مجدد ثبت نام در کنکور، داوطلبان می توانستند علاوه بر ویرایش اطلاعات، سوابق تحصیلی خود را نیز مشاهده کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش اظهار داشت: کنکور سراسری سال 90 تیر ماه سال آینده برگزار می شود.

وی درباره ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان در کنکور سال 90 گفت: همانطور که در میزان ثبت نام کنندگان فرصت اول، 60 درصد داوطلبان را دختران تشکیل می دادند، به نظر می رسد این میزان با ثبت نام های جدید نیز تغییری نداشته است.

به گزارش مهر، پیش از این 948 هزار داوطلب در کنکور سراسری سال 90 ثبت نام کرده‌ بودند.

