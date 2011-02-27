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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

در چهار محال و بختیاری؛

سه هزار واحد صنفی برای عرضه کالاهای خدماتی- توزیعی آماده اند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نائب رییس مجمع امورصنفی شهرستان شهرکرد گفت: سه هزارواحد صنفی آمادگی لازم را برای عرضه کالا های خدماتی و توزیعی را در شهرستان دارند.

نجف کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرداظهار داشت:  سه هزارواحد صنفی در قالب70 اتحادیه کالاهای توزیعی وخدماتی خودرا با 20 تا 30 درصد تخفیف به مردم عرضه کرده اند.

کریمی خاطرنشان کرد: این واحدهای صنفی انواع خواروبار، کیف وکفش، پوشاک، لوازم منزل رادرقالب فروشهای فوق العاده وبهاره ویژه نوروزدر بازارهای شهربه فروش می رسانند.

وی هدف از ایجاد فروشگاه بهاره ویژه نوروز را صرفه جویی در زمان، دسترسی آسان مردم به مایحتاج ضروری و کنترل بازاردر ایام نوروز عنوان کرد.

کریمی خاطرنشان کرد: این تعداد واحد صنفی برای عرضه کالاهای خدماتی-توزیعی با تخفیف نوروزی به مردم عرضه می شود.

کد مطلب 1262567

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