آثار عکاسان یاسوجی به جشنواره ملی فرش دستباف راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، از میان بیش ازهفت هزار اثر رسیده به این جشنواره، 80 قطعه عکس از 64 عکاس به مرحله نهایی راه پیدا کرد که در این بین آثار هنرمندان یاسوجی نیز دیده می شود.

در این جشنواره آثار حسن غفاری، اسحاق آقایی، علی حسن فروغی و مریم شکری از عکاسان حوزه هنری استان به بخش نهایی راه یافته است.

دومین جشنواره عکس فرش دستباف از طرف مرکز فرش ایران با هدف نمایش ارزشها و ویژگیهای این هنر، صنعت ناب که آئینه تمام نمای ذوق هنری ایران است، برگزار می شود.

نمایشگاه آثار برگزیده این جشنواره در بهار سال آینده همزمان با رونمایی از کتاب عکسها، در منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد و از 10 عکاس منتخب این دوره از مسابقه تقدیر به عمل خواهد آمد.