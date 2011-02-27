علی فیض در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اینکه اعزام دانش آموزان قمی به حج عمره از ۱۷ اسفند ماه آغاز می‌شود گفت: مدت زمان در نظر گرفته شده برای اعزام حج دانش‌آموزی ۱۲ روز است و اعزام شوندگان تا ۲۹ اسفند ماه به کشور باز می‌گردند.



وی با اشاره به اعزام دانش آموزان در سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته ۶۰۰ نفر دانش‌آموز از کل کشور به حج عمره اعزام شدند که از این تعداد ۱۵ نفر از دانش‌آموزان استان قم بودند.



تعداد دانش آموزان اعزامی به حج در سال جاری افزایش یافته است



رئیس سازمان دانش‌آموزی سازمان دانش‌آموزی تصریح کرد: با توافقات صورت گرفته با کشور عربستان سعودی امسال تعداد دانش‌آموزان اعزام شونده افزایش یافته است.

وی با اشاره به ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان ابراز داشت: دانش‌آموزان در این دوره‌ها با احکام و مناسک حج آشنا شده و در زمینه اعمال حج آموزش‌هایی دریافت می‌کنند.



برگزاری ۲۰ ساعت کلاس آموزشی برای دانش آموزان



فیض خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان لازم است پیش از اعزام ۲۰ ساعت آموزش مربوط به این سفر معنوی را ببینند که با توجه به کمبود زمان این دوره‌ها به صورت فشرده برای دانش‌آموزان استان قم برگزار می‌شود.



وی در ادامه با تاکید براینکه برگزاری حج در معنویت دانش‌آموزان تاثیرگذار بوده و سبب ارتقای وضعیت روحی و معنوی آن‌ها می‌شود بیان داشت: حضور در سرزمین معنوی مکه برای دانش‌آموزان تجربه‌ای جدید خواهد بود و روحیه اخوت و همدلی را در دانش‌آموزان افزایش‌ می‌دهد.



مناسک حج بر ارتقاء معنوی دانش آموزان تاثیرگذار است



رئیس سازمان دانش‌آموزی استان قم تصریح کرد: مناسک حج علاوه بر ارتقای وضعیت روحی دانش‌آموزان در تقویت اعتماد به نفس آن‌ها موثر بوده و عهده‌گیری مسئولیت‌های اجتماعی آینده را برای آن‌ها آسان‌تر می‌کند.

