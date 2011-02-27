اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس هیئت اسکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه مسابقات اسکی قهرمانی آذربایجان غربی در پیست اسکی خوشاکوی ارومیه برگزار شد، افزود: در این مسابقات 28 اسکی باز از شهرهای مختلف در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در رشته مارپیچ با هم به رقابت پرداختند.

مسعود قهرمانلو بیان داشت: در پایان این مسابقات در رده سنی جوانان بهروز امیری با زمان 32 ثانیه و 92 صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید و رامین امیری و آرش خلیل نژاد به ترتیب دوم و سوم شدند و در رده سنی بزرگسالان فرشید امیری با زمان 36 ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و و علیرضا مرادی و فردین امیری به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه نفرات برتر این رقابتها برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند، خاطر نشان کرد: در صورت موافقت فدراسیون در نظر داریم میزبانی مسابقات اسکی لیگ دسته دو کشور را در اواخر اسفندماه در پیست خوشاکوی ارومیه برگزار کنیم.

مهاباد به مکان دوم جدول رقابتهای فوتسال لیگ دسته یک آذربایجان غربی صعود کرد

تیم فوتسال وحدت شهرداری مهاباد با شکست تیم هیئت فوتبال سردشت به رتبه دوم جدول رقابتهای لیگ دسته یک آذربایجان غربی در گروه جنوب استان صعود کرد.

در این مسابقه که در سالن دو هزار نفری سردشت برگزار شد تیم وحدت شهرداری مهاباد توانست با نتیجه چهار بر دو از سد میزبان خود عبور کند.

تیم وحدت شهرداری مهاباد در گروه جنوب استان با تیمهای معرفت میاندوآب، شهرداری اشنویه، الغدیر محمدیار، بسیج شهرداری میاندوآب و هیئت فوتبال سردشت هم گروه است.

دانشگاه صنعتی ارومیه سومین تساوی را در برابر حریفان خود تجربه کرد

از هفته نهم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور تیم دانشگاه صنعتی ارومیه در مقابل هپکوی اراک، سومین تساوی خود در این رقابتها را تجربه کرد.

در این دیدار دانشگاه صنعتی ارومیه مقابل میزبان خود در حالیکه چهار امتیاز پیش بود، با بدشانسی نتیجه را با 24 - 24 عوض کرد و به سومین تساوی خود را در این مسابقات دست یافت.

دانشگاه صنعتی ارومیه تاکنون با سه تساوی، سه باخت و سه برد و کسب 7 امتیاز از 9 بازی انجام در رده هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور با حضور 12 تیم از دی ماه سالجاری آغاز شده و دانشگاه صنعتی ارومیه با تیمهای فولاد سپاهان اصفهان، پارسیان تهران، پرسپولیس سبزوار، تربیت بدنی شهرکرد، هپکوی اراک، مس کرمان، شهرداری زرند کرمان، پتروشیمی کازرون، سنگ آهن بافق یزد، ذوب آهن اصفهان و فولاد سپاهان نوین اصفهان هم گروه است.

دانشگاه صنعتی ارومیه هفته آینده در هفته دهم این رقابتها میهمان تیم پارسیان تهران خواهد بود.