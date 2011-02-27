به گزارش خبرنگار مهر، سران رگولاتوری‌های هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، بوتان، مالدیو و افغانستان و نیز دبیرکل اجلاس مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) و دیگر مسئولان سازمان جهانی مخابرات در این اجلاس سه روزه حضور دارند.

شورای رگولاتورهای کشورهای جنوب آسیا (SAT RC) در سال 1997 برای انجام مطالعات و هماهنگی‌های مربوط به موضوعات مقررات گذاری مخابراتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات که نیاز مشترک سازمان‌های تنظیم مقررات کشورهای جنوب آسیا است تشکیل شد.

مواردی چون هماهنگی‌های طیف فرکانس، استانداردها، جهت‌گیری‌ها و موارد مقرراتی و نیز استراتژی‌های لازم برای توسعه مخابرات از جمله مواردی است که در این اجلاس سه روزه به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.