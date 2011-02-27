سهرابی قهرمان مرحله چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم از چهاردهمین دوره رقابت‌های تور دوچرخه‌سواری بین المللی کرمان ظهر امروز یکشنبه با قهرمانی مجدد مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز در شهرستان جیرفت برگزار شد.

در این مرحله از تور که پیش از ظهر امروز به پایان رسید، 62 رکابزن از 14 تیم داخلی و خارجی مسیر 73 کیلومتری را در شهر جیرفت طی کردند که بعد از مهدی سهرابی، امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دوم دست یافت. "ماتیچ" از تیم اسلواکی هم در رده سوم قرار گرفت.

در مجموع رده بندی تیمی، تیم پتروشیمی تبریزهمچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد. پیراهن طلایی همچنان بر تن مهدی سهرابی است. در مجموع رکابزن برتر امتیازی،حسین علیزاده از تیم ولیعصر کرمان و در بخش کوهستان رحیم امامی در رده اول قرار داشته و پیراهن های این بخش را فردا برتن خواهند کرد.



پنجمین و آخرین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان فردا در مسیر 147 کیلومتری راین به جیرفت برگزار می شود.

چهاردهمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی کرمان در 5 مرحله و در مجموع مسافت 60 کیلومتر برگزار می شود. در این تور 9 تیم داخلی چون هیئت اردبیل، هیئت یزد، سورن تبریزف مس کرمان، ولیعصر کرمان، پیکان، دانشگاه آزاد اسلامی و گاز زنجان و 5 تیم خارچی جمهوری آذربایجانی "سکراسپور" ترکیه، "بریسا اسپور" ترکیه، ازبکستان و اسلواکی برگزار می شود.