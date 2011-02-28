محمد زارع‎پور اشکذری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه اردوی داخلی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات جهانی از هفتم اسفندماه آغاز شده و تا پایان این ماه در آکادمی بین‌المللی تهران دنبال خواهد شد سایر برنامه‌های مورد نظر برای اردونشینان این تیم را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: در ایام نوروز اعزام نوشاد عالمیان و پریسا صمدی به مسابقات کاپ آسیا تنها برنامه‌ای است که اجرا خواهد شد. بعد از آن ملی‎پوشان تنیس روی میز برنامه‎ای ندارند تا 15 فروردین‎ماه که باید تمرینات جهانی خود را با حضور در آکادمی بین‎المللی اشلاگر دنبال کنند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز یادآور شد: اردونشینان تیم ملی تنیس روی میز در قالب سه گروه مجزا عازم اتریش شده و تمرینات خود را زیر نظر "ریچارد پراوزه" در آکادمی بین‎المللی اشلاگر دنبال می‎کنند. گروه اول 15 فروردین‌ماه به اتریش سفر می‌کند.

زارع‎پور تصریح کرد: به فاصله حدود 10 روز بازیکنان گروه دوم به اردوی آکادمی بین‎المللی اشلاگر ملحق می‌شوند. البته در دور دوم تمرینات با نظر ریچارد پراوزه بازیکنان گروه اول غربال می‌شوند تا منتخبان این گروه همراه با بازیکنان گروه دوم تمرینات خود را دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور در پروتور جهانی لوکزامبورگ به عنوان مسابقات تدارکاتی برای تیم ملی تنیس روی میز در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: تیم ملی تنیس روی میز با در اختیار داشتن بازیکنان منتخب گروه اول و دوم اعزامی به اتریش در پروتور جهانی لوکزامبورگ شرکت می‌کند. این رقابت‌ها طی روزهای 7 تا 10 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. بعد از آن تمرینات در آکادمی اشلاگر با ملحق شدن بازیکنان گروه سوم دنبال می‌شود.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: تا زمان انتخاب نفرات نهایی شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان و اعزام بازیکنان به این رقابت‎ها تمرینات ملی‎پوشان در آکادمی اشلاگر دنبال می‎شود. آنها 16 اردیبهشت‎ماه وین را به مقصد روتردام هلند ترک می‎کنند. مسابقات جهانی 18 تا 25 اردیبهشت‏ماه برگزار می‎شود.

زارع‎پور ضمن تاکید بر اینکه اعزام به آکادمی اشلاگر فقط برای تیم ملی مردان انجام می‎شود، یادآور شد: بانوان ملی‎پوش کشورمان اردوی برون مرزی نداشته و تمام تمرینات خود را در تهران پیگیری می‏کنند. البته شرایط حضور آنها در پروتور جهانی لوکزامبورگ برای آماده‌سازی بهتر فراهم شده است.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز امیدواری از عملکرد رضایت بخش ملی‎پوشان در رقابت‎های جهانی گفت: مسابقات سال2011 در بخش انفرادی و دوبل برگزار می‏شد. بنابراین نتیجه گیری در این رقابت‏ها به عملکرد خود بازیکنان بستگی دارد. امیدوارم آنها برای بهترین نتیجه تلاش کنند.