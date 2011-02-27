به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد نصیری صبح یکشنبه در جمع اصحاب رسانه افزود: دانشگاه ادیان و مذاهب از میان طلاب واجد شرایط برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-91 از تاریخ پنجم لغایت 20 اسفندماه سال جاری ثبت نام می کند.



مسئول تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: این پذیرش در 10 رشته ، "ادیان ابراهیمی"، "ادیان غیرابراهیمی"، "دین شناسی"، "فلسفه هنر"، "شیعه شناسی"، "مطالعات تاریخ تشیع"، "فرق تشیع"، "مذاهب کلامی"، "مذاهب فقهی و تصوف" و "عرفان اسلامی" است.



نصیری تصریح کرد: آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-91 که ویژه طلاب حوزه های علمیه است، روز پنج شنبه مصادف با 22 اردیبهشت ماه سال 1390 برگزار خواهد شد.



معاون آموزشی دانشگاه ادیان و مذاهب تاکید کرد: علاقمندان می توانند از روز پنجم تا بیستم اسفندماه 89، برای ثبت نام به سایت اینترنتی دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان تنها محل ثبت نام این آزمون به نشانی: www.urd.ac.ir مراجعه نمایند.



وی اضافه کرد: کارت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب براساس برنامه ریزی انجام شده در روزهای 20 و 21 اردیبهشت 90 توزیع خواهد شد.



نصیری در ادامه به شرایط ثبت نام داوطلبان اشاره کرد و گفت: اتمام سطح دو حوزه علمیه، شرط ضروری شرکت در این آزمون برای طلاب می باشد و داوطلبان تا پیش از مهرماه سال 90 نباید منعی در صدور مدرک سطح دو خود داشته باشند.



وی ادامه داد: آن دسته از فارغ التحصیلان دانشگاهی که دارای مدرک کارشناسی معتبر بوده و مایل به شرکت در این آزمون می باشند در صورتی که در حال حاضر طلبه باشند و لمعتین را تمام کرده اند، می توانند در این آزمون شرکت کنند.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادیان و مذاهب یادآور شد: طلاب خارجی که بنابر ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منعی در پذیرش آنان نباشد می توانند در این آزمون شرکت کنند.



نصیری با بیان اینکه این آزمون در دو مرحله کتبی و مصاحبه برگزار می شود، اظهار داشت: پس از اعلام نتایج آزمون کتبی در مرداد ماه سال 90، معادل سه برابر ظرفیت پذیرش این دانشگاه، از قبول شدگان برای انجام مصاحبه دعوت به عمل می آید و پذیرفته شدگان در هر دو مرحله آزمون و مصاحبه از اول مهر سال آینده در این دانشگاه مشغول به تحصیل خواهند شد.