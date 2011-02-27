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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

بررسی عملکرد داوران جام جهانی/

عنایت به سمینار مدرسان داوری فیفا در آفریقای جنوبی دعوت شد

عنایت به سمینار مدرسان داوری فیفا در آفریقای جنوبی دعوت شد

مسعود عنایت رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال به سمینار مدرسان داوری فیفا در آفریقای جنوبی میزبان جام جهانی 2010 دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمینارسالیانه مدرسان داوری فیفا طی روزهای 18 تا 22 مارس (27 اسفند تا 2 فروردین ماه جاری) با هدف به روز کردن و یکپارچگی نحوه تدریس مدرسان فیفا در شهر ژوهاسبورگ آفریقای جنوبی برگزارخواهد شد. مسعود عنایت مدرس و ناظر داوری بین المللی ایران و AFC به همراه 25 مدرس فیفا به این سمینار 5 روزه در آفریقای جنوبی دعوت شده اند.

در این سمینار صحنه های منتخب داوری مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از سوی مدرسان و مسئولان دپارتمان داوری فیفا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این سمینار طی 5 سال گذشته از سوی فیفا درکشورهای رومانی (2010)، پرتغال (2009)، اسپانیا (2008) و سوئیس (2006 و 2007) برگزار شده است. 

کد مطلب 1262586

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