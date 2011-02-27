عنایت به سمینار مدرسان داوری فیفا در آفریقای جنوبی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمینارسالیانه مدرسان داوری فیفا طی روزهای 18 تا 22 مارس (27 اسفند تا 2 فروردین ماه جاری) با هدف به روز کردن و یکپارچگی نحوه تدریس مدرسان فیفا در شهر ژوهاسبورگ آفریقای جنوبی برگزارخواهد شد. مسعود عنایت مدرس و ناظر داوری بین المللی ایران و AFC به همراه 25 مدرس فیفا به این سمینار 5 روزه در آفریقای جنوبی دعوت شده اند.

در این سمینار صحنه های منتخب داوری مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از سوی مدرسان و مسئولان دپارتمان داوری فیفا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این سمینار طی 5 سال گذشته از سوی فیفا درکشورهای رومانی (2010)، پرتغال (2009)، اسپانیا (2008) و سوئیس (2006 و 2007) برگزار شده است.