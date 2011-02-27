  1. استانها
  2. گیلان
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

طرح امداد و نجات نوروزی در 60 پایگاه هلال احمر گیلان اجرا می شود

طرح امداد و نجات نوروزی در 60 پایگاه هلال احمر گیلان اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گیلان از اجرای دو طرح امداد و نجات جاده ای و راهنمایی مسافران طی ایام نوروز در بیش از 60 پایگاه خبر داد.

 جمشید محمدی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: طرح  امداد و نجات جاده ای و راهنمایی مسافران نوروزی امسال با ارائه خدمات ویژه و فعالتر از سالهای گذشته در 22پایگاه امداد و نجات جاده ای ثابت، سیار، موقت و 22 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی و استقرار 20 خیمه نماز در سراسر شهرستان های گیلان در ایام نوروز اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسافر پذیر بودن و جاذبه های طبیعی و گردشگری استان گیلان این جمعیت تمهیدات ویژه ای اندیشیده است تا در مناطق سیاحتی و زیارتی در شهرستان های فومن، دیلمان، شفت، بندرانزلی، املش، ماسال و آستارا با استقرار پایگاه های امداد و نجات و راهنمایی مسافران خدمات مطلوب و  ویژه ای به مسافران و هموطنان در ایام نوروز ارائه شود.
 
مدیرعامل هلال حمر گیلان گفت: در این ایام کشیک نوروزی با شماره تلفن 147 ندای امداد آماده پاسخگویی به مسافران و همشهریان خواهد بود.
 
وی ادامه داد: دو طرح  امداد و نجات جاده ای و راهنمایی مسافران از 25 اسفند ماه جاری در سراسر گیلان به اجرا در می آید.
کد مطلب 1262587

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها