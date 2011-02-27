طرح امداد و نجات نوروزی در 60 پایگاه هلال احمر گیلان اجرا می شود

جمشید محمدی در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: طرح امداد و نجات جاده ای و راهنمایی مسافران نوروزی امسال با ارائه خدمات ویژه و فعالتر از سالهای گذشته در 22پایگاه امداد و نجات جاده ای ثابت، سیار، موقت و 22 پایگاه راهنمایی مسافران نوروزی و استقرار 20 خیمه نماز در سراسر شهرستان های گیلان در ایام نوروز اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسافر پذیر بودن و جاذبه های طبیعی و گردشگری استان گیلان این جمعیت تمهیدات ویژه ای اندیشیده است تا در مناطق سیاحتی و زیارتی در شهرستان های فومن، دیلمان، شفت، بندرانزلی، املش، ماسال و آستارا با استقرار پایگاه های امداد و نجات و راهنمایی مسافران خدمات مطلوب و ویژه ای به مسافران و هموطنان در ایام نوروز ارائه شود.

مدیرعامل هلال حمر گیلان گفت: در این ایام کشیک نوروزی با شماره تلفن 147 ندای امداد آماده پاسخگویی به مسافران و همشهریان خواهد بود.

وی ادامه داد: دو طرح امداد و نجات جاده ای و راهنمایی مسافران از 25 اسفند ماه جاری در سراسر گیلان به اجرا در می آید.